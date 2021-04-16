Пт, 16.04.2021
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Евгения Петрова, предприниматель

Остапенко вывела вперёд сборную Латвии в матче с Индией в Кубке Билли Джин Кинг

Алёна Остапенко ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 16 апреля, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко вывела сборную Латвии вперёд в противостоянии с командой Индии в Кубке Билли Джин Кинг.

В стартовом матче противостояния, который проходил в Юрмале, Остапенко в трёх сетах обыграла первую ракетку Индии Анкиту Райну - 6:2, 5:7, 7:5.

Отметим, что Остапенко сумела победить несмотря на боли в спине - между вторым и третьим сетами латвийской теннисистке потребовалась помощь физиотерапевта сборной.

"Я показала примерно треть из того, на что я способна. Но я удовлетворена тем, что боролась до конца и принесла своей команде победу", - сказала после матча Остапенко.

Начало сезона Остапенко явно не может занести себе в актив - только на двух турнирах ей удалось одержать больше одной победы.

В субботу у Остапенко запланирован второй матч в Кубке Билли Джин Кинг, но сама теннисистка не уверена, что сможет принять в нём участие: "Мне кажется маловероятным, что завтра я буду играть. Сегодня были довольно ощутимые боли в спине во время подачи. Неприятно, когда при каждой подаче возникает острая боль", - сказала теннисистка.

Также в пятницу после матча Остапенко и Райны в Юрмале состоится второй поединок противостояния сборных Латвии и Индии, в котором первая ракетка Латвии Анастасия Севастова скрестит ракетки с Карман Каур Танди. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

В субботу, 17 апреля, запланировано ещё три поединка - Остапенко против Танди, Севастова против Райны, а также поединок Дианы Марцинкевич в паре с Даниэлой Висмане против Анкиты Райны с Саней Мирзой.

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, но в сентябре был переименован в честь легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг.

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