Остапенко вывела вперёд сборную Латвии в матче с Индией в Кубке Билли Джин Кинг

В стартовом матче противостояния, который проходил в Юрмале, Остапенко в трёх сетах обыграла первую ракетку Индии Анкиту Райну - 6:2, 5:7, 7:5.

Отметим, что Остапенко сумела победить несмотря на боли в спине - между вторым и третьим сетами латвийской теннисистке потребовалась помощь физиотерапевта сборной.

"Я показала примерно треть из того, на что я способна. Но я удовлетворена тем, что боролась до конца и принесла своей команде победу", - сказала после матча Остапенко.

Начало сезона Остапенко явно не может занести себе в актив - только на двух турнирах ей удалось одержать больше одной победы.

В субботу у Остапенко запланирован второй матч в Кубке Билли Джин Кинг, но сама теннисистка не уверена, что сможет принять в нём участие: "Мне кажется маловероятным, что завтра я буду играть. Сегодня были довольно ощутимые боли в спине во время подачи. Неприятно, когда при каждой подаче возникает острая боль", - сказала теннисистка.

Также в пятницу после матча Остапенко и Райны в Юрмале состоится второй поединок противостояния сборных Латвии и Индии, в котором первая ракетка Латвии Анастасия Севастова скрестит ракетки с Карман Каур Танди. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

В субботу, 17 апреля, запланировано ещё три поединка - Остапенко против Танди, Севастова против Райны, а также поединок Дианы Марцинкевич в паре с Даниэлой Висмане против Анкиты Райны с Саней Мирзой.