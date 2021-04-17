Сб, 17.04.2021
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Евгения Петрова, предприниматель

Очередь в центры вакцинации в Риге, Юрмале, Цесисе и Елгаве уже закрыта

В субботу, 17 апреля, в крупных городах Латвии начался второй день живой очереди на массовую вакцинацию от Covid-19. К 10:30 в обоих центрах вакцинации в Риге, а также в Цесисе, в Елгаве и в Юрмале люди в живую очередь больше не принимаются. К 10.00 почти 1650 человек были вакцинированы AstraZeneca в семи центрах вакцинации. RUS TVNET следит за развитием событий в текстовой трансляции! 

Главное:

  • К 10.00 почти 1650 человек были вакцинированы AstraZeneca в семи центрах вакцинации. В настоящее время в центре ATTA, в выставочном центре "Кипсала" и центре вакцинации в Елгаве вакцинируются только те, кто до этого стоял в очереди.
  • Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней была 1000 человек. К 10:30 очередь в центр ATTA также закрыли;
  • Живая очередь в Елгаве была закрыта около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек;
  • В центре вакцианции в Юрмале в 11.30 закрыли очередь. 
  • Это означает, что все, кто сейчас стоит в очереди, свои вакцины еще получат, а остальным желающим уже не имеет смысла ехать в эти центры вакцинации, потому что доз вакцины не хватит.

Очереди закрыты во многих центрах вакцинации Латвии

Ввиду большого интереса жителей живые очереди на получение вакцины от Covid-19 закрыты как в центре массовой вакцинации на Кипсале, так и в ATTA Centre.

К 10:30 были полностью заполнены живые очереди у четырех центров вакцинации - рижских центре ATTA и выставочном зале "Кипсала", а также в центрах вакцинации в Цесисие и Елгаве.

Скоро очередь будет закрыта и в Юрмале. Это означает, что все, кто сейчас стоит в очереди, свои вакцины еще получат, а остальным желающим уже не имеет смысла ехать в эти центры вакцинации, потому что доз вакцины не хватит.

Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней была 1000 человек, а в Елгаве - около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек.

Очень бодрое утро

Люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия - еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.

На момент открытия центра вакцинации - около 8:15 - в живой очереди было примерно 450 человек, еще 25 человек заняли свои места в отдельной очереди приоритетно вакцинируемых жителей. Когда центр вакцинации открылся, они первыми были пропущены внутрь.

До назначенного времени двери открыл и центр вакцинации в Лиепае. Там первый человек встал в очередь на прививку уже в 5:50. Этот центр вакцинации также открыл двери в 8:15, когда в очереди было около 100 человек.

У центра массовой вакцинации в конференц-центре ATTA в Риге до его открытия собралась очередь из примерно 700 человек, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

По рассказам очевидцев, за час до начала работы центров вакцинации большие очереди образовались также у центров вакцинации в Цесисе и Юрмале.

Неожиданно большой оказалась активность жителей в резекненском центре вакцинации, который находится в посольстве Латгале Gors активность, сообщила представитель Резекненской больницы Лаура Сондоре.

По ее словам, к 10:00 в очереди было около 130 человек. При этом, учитывая большой интерес жителей, центр прививает примерно по 50 человек в час.

Сондоре отметила, что с открытия центра количество человек в очереди существенно увеличилось, поэтому она прогнозирует, что сегодня еще до конца рабочего дня будут использованы все поставленные центру 390 вакцин.

Как все устроено?

В субботу, 17 апреля, в центрах вакцинации семи городов - Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса - прививку от Covid-19 может сделать любой житель страны. Вакцинация проводится только вакциной AstraZeneca.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться быстрее, чем в общей очереди.

Вакцинация проходит без предварительной записи, с собой нужно взять только паспорт или ID-карту.

В порядке живой очереди приглашаются вакцинироваться только те, у кого в течение ближайшей недели уже не запланирована прививка в другом месте вакцинации.

В каждом центре в зависимости от его величины планируется привить от 390 до 2500 человек.

Места массовой вакцинации в порядке живой очереди

Суббота, 17 апреля

  • Рига: центр Аtta и Кипсальский выставочный холл на ул. Кипсалас, 8;
  • Елгава: центр вакцинации в Земгальском олимпийском центре;
  • Юрмала: Юрмальская спортивная школа;
  • Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;
  • Лиепая: Лиепайский олимпийский центр на ул. Бривибас, 39;
  • Даугавпилс: Даугавпилсский спортивный комплекс на ул. Парадес, 7;
  • Резекне: комплекс Gors.

Воскресенье, 18

  • Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;
  • Даугавпилс: Даугавпилсский спортивный комплекс на ул. Парадес, 7.
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