Очередь в центры вакцинации в Риге, Юрмале, Цесисе и Елгаве уже закрыта

Неожиданно большой оказалась активность жителей в резекненском центре вакцинации, который находится в посольстве Латгале Gors активность, сообщила представитель Резекненской больницы Лаура Сондоре.
По ее словам, к 10:00 в очереди было около 130 человек. При этом, учитывая большой интерес жителей, центр прививает примерно по 50 человек в час.
Сондоре отметила, что с открытия центра количество человек в очереди существенно увеличилось, поэтому она прогнозирует, что сегодня еще до конца рабочего дня будут использованы все поставленные центру 390 вакцин.
В субботу, 17 апреля, в центрах вакцинации семи городов - Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса - прививку от Covid-19 может сделать любой житель страны. Вакцинация проводится только вакциной AstraZeneca.
Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться быстрее, чем в общей очереди.
Вакцинация проходит без предварительной записи, с собой нужно взять только паспорт или ID-карту.
В порядке живой очереди приглашаются вакцинироваться только те, у кого в течение ближайшей недели уже не запланирована прививка в другом месте вакцинации.
В каждом центре в зависимости от его величины планируется привить от 390 до 2500 человек.
Места массовой вакцинации в порядке живой очереди
- Рига: центр Аtta и Кипсальский выставочный холл на ул. Кипсалас, 8;
- Елгава: центр вакцинации в Земгальском олимпийском центре;
- Юрмала: Юрмальская спортивная школа;
- Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;
- Лиепая: Лиепайский олимпийский центр на ул. Бривибас, 39;
- Даугавпилс: Даугавпилсский спортивный комплекс на ул. Парадес, 7;
- Резекне: комплекс Gors.
- Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;
- Даугавпилс: Даугавпилсский спортивный комплекс на ул. Парадес, 7.