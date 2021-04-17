Очередь в центры вакцинации в Риге, Юрмале, Цесисе и Елгаве уже закрыта

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К 10.00 почти 1650 человек были вакцинированы AstraZeneca в семи центрах вакцинации. В настоящее время в центре ATTA, в выставочном центре "Кипсала" и центре вакцинации в Елгаве вакцинируются только те, кто до этого стоял в очереди.

Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней была 1000 человек. К 10:30 очередь в центр ATTA также закрыли;

Живая очередь в Елгаве была закрыта около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек;

В центре вакцианции в Юрмале в 11.30 закрыли очередь.

Это означает, что все, кто сейчас стоит в очереди, свои вакцины еще получат, а остальным желающим уже не имеет смысла ехать в эти центры вакцинации, потому что доз вакцины не хватит.

Очереди закрыты во многих центрах вакцинации Латвии

Ввиду большого интереса жителей живые очереди на получение вакцины от Covid-19 закрыты как в центре массовой вакцинации на Кипсале, так и в ATTA Centre.

К 10:30 были полностью заполнены живые очереди у четырех центров вакцинации - рижских центре ATTA и выставочном зале "Кипсала", а также в центрах вакцинации в Цесисие и Елгаве.

Скоро очередь будет закрыта и в Юрмале. Это означает, что все, кто сейчас стоит в очереди, свои вакцины еще получат, а остальным желающим уже не имеет смысла ехать в эти центры вакцинации, потому что доз вакцины не хватит.

Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней была 1000 человек, а в Елгаве - около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек.

Очень бодрое утро

Люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия - еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.

На момент открытия центра вакцинации - около 8:15 - в живой очереди было примерно 450 человек, еще 25 человек заняли свои места в отдельной очереди приоритетно вакцинируемых жителей. Когда центр вакцинации открылся, они первыми были пропущены внутрь.

8:00 no rīta pie Ķīpsalas vakcinācijas centra rindā jau ~400 cilvēki. Atbraucu pirms 8, esmu 328. pic.twitter.com/XcXKYN9A8e — Reinis Traidās (@reinistraidas) April 17, 2021

До назначенного времени двери открыл и центр вакцинации в Лиепае. Там первый человек встал в очередь на прививку уже в 5:50. Этот центр вакцинации также открыл двери в 8:15, когда в очереди было около 100 человек.

У центра массовой вакцинации в конференц-центре ATTA в Риге до его открытия собралась очередь из примерно 700 человек, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.