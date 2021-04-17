Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в 2021 году проходил в японской Осаке.
Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в 2021 году проходил в японской Осаке.
Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира. Второе место заняла сборная США (110), замкнули тройку лучших фигуристы из Японии (107).
Сборная России одержала победу в шести из восьми выступлений - Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли обе программы в соревнованиях пар, Виктории Синициной и Никите Кацалапову не было равных в танцах на льду, а Анна Щербакова завоевала два первых места в соревнованиях одиночниц.
Отметим, что российские фигуристы впервые в истории стали победителями турнира World Team Trophy, который проводится с 2009 года. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов, россияне получат 200 тысяч как победители.
За сборную России выступали Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
В турнире принимали участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).