Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира. Второе место заняла сборная США (110), замкнули тройку лучших фигуристы из Японии (107).

Сборная России одержала победу в шести из восьми выступлений - Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли обе программы в соревнованиях пар, Виктории Синициной и Никите Кацалапову не было равных в танцах на льду, а Анна Щербакова завоевала два первых места в соревнованиях одиночниц.