Джокович, Медведев, Гоффен и другие игроки, которые живут в Монако: почему теннисисты так любят эту страну?

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Налоговая гавань

Монако любят не только теннисисты, но и многие другие спортсмены - гонщики "Формулы-1", европейские гольфисты и другие. Монако - это налоговая гавань, здесь многих налогов просто не существует - например, подоходного.

Теннисистам это помогает сохранять больше призовых. Они выступают по всему миру, и им приходится платить с призовых налоги в странах, в которых они их получают. Не у всех стран имеются налоговые соглашения, поэтому существует вероятность, что с одних призовых долю придётся отдавать дважды.

Регистрация в налоговой гавани такую вероятность исключает.

Это также помогает сохранять больше денег, заработанных не теннисом. Большая часть резидентов Монако - это топовые игроки, они за пределами корта зарабатывают не меньше, чем на нём. Живя в Монте-Карло, им не надо с этих заработков платить налоги.

Например, глава IMG Марк Маккормак в середине 70-х сделал резидентом Монако Бьорна Борга, чтобы тот не платил шведский прогрессивный налог. Борг стал лицом княжества и полюбил эту страну. Он постоянно участвовал в мероприятиях теннисного клуба, именно там провёл свой последний турнир в 1983 году и там же возвращался в тур в 1991-м.

Климат и расположение

Государство расположено на берегу Средиземного моря, поэтому там комфортная для проживания погода: примерно 300 солнечных дней в году, тёплые зимы и средняя температура - плюс 16 градусов. Это удобно для организации тренировок.

Также в Монако много теннисистов, что создает хороший социальный климат. Например, капитан сборной Монако в Кубке Дэвиса Гийом Куйар рассказывал: "Мы часто видим, как Джокович спокойно гуляет с коляской и собакой, как будто в мире больше никого нет. Его никто не беспокоит. А в нашем клубе столько примечательных членов, что никто даже не останавливается посмотреть, как он тренируется".

Новак Джокович ФОТО: Reuters/ScanPix

Давид Гоффен, который живёт в Монте-Карло около пяти лет, тоже доволен:

"Отличное место. Климат, виды, спокойствие - всё идеально. Здесь можно жить нормальной тихой жизнью".

А ещё из Монако удобно добираться на все крупнейшие европейские турниры.

Возможность найти топ-игрока для спаррингов

Благоприятные условия для проживания и тренировок сделали Монако привлекательным для топ-игроков тенниса. Это привлекает и других игроков. "Всегда есть с кем потренироваться. Мы часто встречаемся в тренажёрном зале, иногда в ресторанах", - рассказывал Гоффен.

Это особенно важно для молодых игроков. Например, мама Даниила Медведева рассказывала "Спорт-Экспрессу": "Когда Даня ещё был юным, подающим надежды 19-20-летним теннисистом, его иногда для спарринга вызывали с Джоковичем поработать. Порой бывало так: с одной стороны стоит Джокович, с другой - Циципас и Даниил, когда они ещё были никем. И вот они ему подкидывают, а он тренируется".

В этом году с Джоковичем тренировался 17-летний лидер юниорского рейтинга Хольгер Руне. Он написал сербу в Instagram, и в итоге они встретились в Монте-Карло. Позже датчанин получил wild card в основную сетку "Мастерса".

Теннисисты в Монако не только вместе тренируются и общаются - иногда они вместе попадают в неприятности. Например, Медведева с Григором Димитровым летом 2020 года остановили на одном участке за превышение скорости. Даниил в итоге остался без прав.