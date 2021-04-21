Вместе против Covid ⟩ Что тебе не говорят про вакцины?

Платформа "Вместе против Covid" запускает серию онлайн-интервью с целью повышения осведомленности населения на тему вируса, вакцинации, здоровья и преодоления последствий пандемии. В среду, 21 апреля, в 17:00 - разговор с Никитой Троянским. Честно о вакцинах и вакцинации.
Приглашаем вас присоединиться к беседе с Никитой Троянским - выпускником программы естественных наук Кембриджского университета по специальности "Эпидемиология и иммунология". Ежедневно Никита работает координатором процесса вакцинации и участвовал в нескольких онлайн-интервью, отвечая на вопросы общественности о важности вакцинации, различиях между вакцинами и их безопасности.
Никите задает вопросы Марина Талапина. Разговор проходит на русском языке.
Беседа организована движением "Вместе против COVID" при информационной поддержке RUS TVNET и Chayka.lv. Мероприятие финансируется Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры.