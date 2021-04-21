Вместе против Covid ⟩ Что тебе не говорят про вакцины?

Приглашаем вас присоединиться к беседе с Никитой Троянским - выпускником программы естественных наук Кембриджского университета по специальности "Эпидемиология и иммунология". Ежедневно Никита работает координатором процесса вакцинации и участвовал в нескольких онлайн-интервью, отвечая на вопросы общественности о важности вакцинации, различиях между вакцинами и их безопасности.