Ср, 21.04.2021
Я посмеялся, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен. Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии

Вместе против Covid ⟩ Что тебе не говорят про вакцины?

ФОТО: Kopā pret Covid/Вместе против Covid

Платформа "Вместе против Covid" запускает серию онлайн-интервью с целью повышения осведомленности населения на тему вируса, вакцинации, здоровья и преодоления последствий пандемии. В среду, 21 апреля, в 17:00 - разговор с Никитой Троянским. Честно о вакцинах и вакцинации.

Приглашаем вас присоединиться к беседе с Никитой Троянским - выпускником программы естественных наук Кембриджского университета по специальности "Эпидемиология и иммунология". Ежедневно Никита работает координатором процесса вакцинации и участвовал в нескольких онлайн-интервью, отвечая на вопросы общественности о важности вакцинации, различиях между вакцинами и их безопасности.

Никите задает вопросы Марина Талапина. Разговор проходит на русском языке.

ФОТО: Kopā pret Covid/Вместе против Covid

Беседа организована движением "Вместе против COVID" при информационной поддержке RUS TVNET и Chayka.lv. Мероприятие финансируется Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры.

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