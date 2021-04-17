Фото ⟩ Поножовщина в таллиннском хостеле: двое человек пострадали, нападавший пустился в бега

"Мужчины ворвались в комнату на третьем этаже, ударили ножом одного мужчину", - рассказал один очевидец.

Полиция ищет мужчину. Есть основание подозревать его в нападении. Он скрылся с места происшествия на автомобиле, в котором, по предварительным данным, находятся еще трое.

"По предварительной информации, в хостеле находилась большая компания, во время конфликта угрожали предметом, похожим на оружие, и был использован нож, и были основания полагать, что событие может перерасти в более крупный конфликт. Вот почему мы отреагировали большими ресурсами, привлекая и отряд быстрого реагирования", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс.

На месте происшествия стражи порядка установили, что в одной комнате хостела возник конфликт, в результате которого пострадали двое мужчин. 21-летнего мужчину ударили ножом и 20-летнего, по предварительным данным, ударили кулаком. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, их ранения легкие и позднее их отправили на домашнее лечение.