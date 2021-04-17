Сб, 17.04.2021
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Один человек упал в обморок, ожидая очередь на вакцинацию, другой - после получения вакцины

Вакцинация ФОТО: LETA

В субботу, 17 апреля, в Риге возле выставочного центра "Кипсала" человек упал в обморок, ожидая очереди за вакциной от Covid-19, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Мужчину госпитализировали, его состояние удовлетворительное, отметили в NMPD.

Как сообщает LETA, у этого человека, стоявшего в очереди, начался приступ. Мужчине помогали сотрудники муниципальной полиции до тех пор, пока не была задействована бригада NMPD.

NMPD также сообщила, что еще один человек в этом центре вакцинации потерял сознание после получения вакцины. В службе обратили внимание на то, что следует учитывать тот факт, что упавший в обморок мужчина долгое время стоял в очереди. Этот человек также был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

Как уже сообщалось, люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия - еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.

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