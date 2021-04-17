Один человек упал в обморок, ожидая очередь на вакцинацию, другой - после получения вакцины

Мужчину госпитализировали, его состояние удовлетворительное, отметили в NMPD.
Как сообщает LETA, у этого человека, стоявшего в очереди, начался приступ. Мужчине помогали сотрудники муниципальной полиции до тех пор, пока не была задействована бригада NMPD.
NMPD также сообщила, что еще один человек в этом центре вакцинации потерял сознание после получения вакцины. В службе обратили внимание на то, что следует учитывать тот факт, что упавший в обморок мужчина долгое время стоял в очереди. Этот человек также был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.
Как уже сообщалось, люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия - еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.