Один человек упал в обморок, ожидая очередь на вакцинацию, другой - после получения вакцины

Мужчину госпитализировали, его состояние удовлетворительное, отметили в NMPD.

Как сообщает LETA, у этого человека, стоявшего в очереди, начался приступ. Мужчине помогали сотрудники муниципальной полиции до тех пор, пока не была задействована бригада NMPD.

NMPD также сообщила, что еще один человек в этом центре вакцинации потерял сознание после получения вакцины. В службе обратили внимание на то, что следует учитывать тот факт, что упавший в обморок мужчина долгое время стоял в очереди. Этот человек также был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.