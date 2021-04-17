Сб, 17.04.2021
Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться? Данила Козловский
Данила Козловский
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Что думают о вакцинации мэры городов Латвии и как это может быть связано с ее темпами

ФОТО: facebook.com/daugavpilsdome

Темпы вакцинации в стране отличаются в каждом регионе, но особенно медленно вакцинация идет в Латгалии. В соцсетях появляются противоречивые высказывания мэров. Издание "Чайка" узнала, что политические лидеры разных городов думают о вакцинации и будут ли прививаться сами. А также поговорили с социальным антропологом, доктором наук Клавсом Седлениексом, который объяснил, как их позиция связана с темпами вакцинации в регионе.

Латгалия выделяется на общем фоне

На пасхальные выходные в Латвии работали центры массовой вакцинации. План в 10 000 вакцинированных выполнить удалось, продлив работу центров еще на пару дней. С 16 по 18 апреля центры массовой вакцинации снова будут работать в семи городах Латвии. Но и без работы центров общая картина в каждом регионе различается - медленнее всего вакцинация идёт в Латгалии. Процент привившихся здесь почти втрое меньше, чем в Видземе и почти в два с половиной раза меньше показателей вакцинации в Курземе и Риге.

Данные Минздрава на 12 апреля 2021 года ФОТО: Минздрав Латвии

Вентспилс

Заместитель председателя думы Вентспилса Дидзис Ошениекс признает, что сейчас есть ажиотаж вокруг вакцины AstraZeneca, но сам лично он подал заявку на manavakcina.lv. "Считаю, что побочные эффекты есть не только у AstraZeneca, но и у всех вакцин. Может быть, другие вакцины так широко не применялись и потому мы не знаем о побочных эффектах этих вакцин".

Ошениекс признает, что статистика побочных эффектов тромбоза у AstraZeneca - один случай на четыре миллиона, не остановит его от вакцинации той вакциной, которую предложат к тому моменту, когда подойдет его очередь. Как и представители Европейского агентства по лекарствам (ЕМА), он считает, что польза вакцин значительно перевешивает риски: "Как у любого лекарства, и у вакцин есть побочные эффекты. Это нормальное явление. Ведь и организм человека - у каждого свой".

Лиепая

Председатель городской думы Лиепаи Янис Вилнитис положительно относится к вакцинации против инфекции Covid-19 и отмечает: 

"Исторически подобная реакция в обществе была и на другие новые вакцины от краснухи, дифтерии и гриппа. Каждый из нас хочет быть уверенным, что любая вакцина принесет только пользу нашему организму, поэтому желание людей опровергнуть любые подозрения относительно эффективности вакцины вполне объяснимо".

Мэр Лиепаи Янис Вилнитис признаётся, что пока он еще не прививался. Но говорит, что обязательно сделает это, когда подойдёт его очередь, в соответствии с планом вакцинации, разработанным Министерством здравоохранения Латвии.

Елгава

Председатель городской думы Елгавы Андрис Равиньш не стал отвечать на наш вопрос о том, получил ли он свою вакцину от Covid-19. Не ответил и на вопрос, собирается ли вакцинироваться в ближайшее время или вообще когда-либо. Но он высказался о работе центра вакцинации, подчеркнув, при этом, что проблема - не в самоуправлениях:

"В городе Елгава сделано все необходимое для того, чтобы центр вакцинации в Земгальском олимпийском центре был должным образом оборудован и готов к работе. Считаю, что процессу вакцинации препятствует неудачная коммуникация с населением со стороны государства".

Резекне

Председатель городской думы Резекне Александр Барташевич считает, что вакцинирование - "единственная возможность  вернуться к привычной, нормальной жизни всему обществу. Также это возможность избежать перегрузки медицинской системы и уделить большее внимание лечению других серьёзных и более опасных заболеваний". 

Он признает, что и сам записался в очередь на вакцинацию и ждет приглашения. "Для меня не имеет значения, какой вакциной прививаться. Все вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, достаточно тщательно протестированы и безопасны, на мой взгляд", - говорит мэр. 

Ранее, в марте, мэр города Резекне отправил письмо министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу, в котором призывал как можно скорее начать распространение вакцины "Спутник V" в Латвии, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) это позволит, так как многие отказавшиеся сказали, что были бы готовы вакцинироваться только в случае, если им предоставят вакцину "Спутник V". 

"На мой взгляд, политизация процесса вакцинации недопустима, и здоровье общества является основным приоритетом, поэтому использование "Спутник V" – это логичный шаг в увеличении роста вакцинации и достижении положительного результата в борьбе с Covid-19", - пишет руководитель резекненского самоуправления.

Екабпилс

Отвечая на наш вопрос о вакцинации, заместитель председателя городской думы Екабпилса Кристине Озола сказала: 

"В настоящее время я не принадлежу ни к одной из приоритетных групп, которые имели бы право на вакцинацию, поэтому у меня еще есть время, чтобы понять, хочу ли пройти вакцинацию. Если вакцинация является обязательной на работе или в поездке, то я обязательно сделаю прививку. Но врачей и ученых, изучающих влияние вакцин на организм человека и влияние Covid-19 на здоровье человека в целом, следует спросить, стоит ли вакцинироваться". 

Даугавпилс

Еще до начала работы центров вакцинации, мэр Даугавпилса Игорь Прелатов высказал весьма категоричное отношение в соцсетях: "Есть люди, которые хотят вакцинироваться, задача самоуправления это обеспечить. У человека должен быть выбор. Я не вакцинировался и не планирую этого делать".

"Чайка" связалась с председателем даугавпилсского самоуправления позже, 13 апреля. Свое мнение мэр не поменял. Отвечая на наш вопрос о том, почему он не планирует вакцинироваться, он пояснил:

"Я руководствуюсь только своим возрастом, потому что в моем возрасте могу получить иммунитет естественным путем". 

Что влияет на общество - мнение эксперта

На вопрос о том, стоит ли политическим лидерам высказывать личное мнение о вакцинах в соцсетях и блогах, социальный антрополог, доктор наук и преподаватель университета им. Паула Страдиня Клавс Седлениекс отвечает:

"Если мы хотим, чтобы люди вакцинировались, то, конечно, лучше не публиковать такие высказывания. Но я допускаю, что люди, высказывающие сомнение или отказывающиеся от вакцинации, сами не верят в действие вакцин и даже могут верить в теории заговора".

Эксперт подчеркивает, что мнение политического лидера влияет на общество не всегда, а только если авторитет политика высок: "Если политический лидер обладает достаточным авторитетом, это в большой степени влияет на отношение людей к вакцинации, и в разных государствах мы видим, как лидеры вакцинируются, показывая пример гражданам. В том числе - и в Латвии, когда провакцинировались нынешний и бывшие президенты. И конечно, в таком случае отказ от вакцинации показывает другое направление и влияет на общество".

Седлениекс не отрицает, что игра мнениями общества и спекуляция может быть также частью предвыборной кампании: "Политическая логика может быть и такой - говорить то, что от тебя ожидает общество. И если от лидера ожидают, что он не будет вакцинироваться, то он это скажет. Политики переживают о своих рейтингах".

Но антрополог отмечает, что это - только часть проблемы, и многое зависит и от общих настроений в регионах: "Очень различается и доверие к предлагаемым вакцинам. Недавно мы проводили опрос, результаты которого показали, что готовность людей вакцинироваться тесно связана с выбором вакцины. Мы спрашивали, в том числе, и о вакцине Спутник V, и выяснили, что 10% опрошенных ждут этой вакцины: 4% - из Риги, 6% - из Латгалии. Проблема и в том, что в Латгалии отмечено плохое соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Люди не только не хотят вакцинироваться, но также много болеют".

Ситуация может измениться

Как показывают результаты опроса, в марте готовность латвийцев прививаться увеличилась - это были готовы сделать 65% опрошенных. 

Помимо доверия политическим лидерам и авторитетам, готовность к вакцинации определяют множество факторов - возраст, национальность и пол, открытие приоритетных групп, информированность жителей, их доверие определенной вакцине. Поэтому, истории препаратов Jassen и AstraZeneca также могут повлиять на темпы вакцинации. 

Мы опрашивали мэров и их заместителей до того, как объявили об открытии семи центров вакцинации для всех желающих. Мы думаем, что для тех политиков, которые давно хотели привиться, это станет возможностью подтвердить свою готовность к вакцинации, о которой они рассказали "Чайке". 

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