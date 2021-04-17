Что думают о вакцинации мэры городов Латвии и как это может быть связано с ее темпами

Он признает, что и сам записался в очередь на вакцинацию и ждет приглашения. "Для меня не имеет значения, какой вакциной прививаться. Все вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, достаточно тщательно протестированы и безопасны, на мой взгляд", - говорит мэр.

Ранее, в марте, мэр города Резекне отправил письмо министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу, в котором призывал как можно скорее начать распространение вакцины "Спутник V" в Латвии, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) это позволит, так как многие отказавшиеся сказали, что были бы готовы вакцинироваться только в случае, если им предоставят вакцину "Спутник V".

"На мой взгляд, политизация процесса вакцинации недопустима, и здоровье общества является основным приоритетом, поэтому использование "Спутник V" – это логичный шаг в увеличении роста вакцинации и достижении положительного результата в борьбе с Covid-19", - пишет руководитель резекненского самоуправления.

Екабпилс

Отвечая на наш вопрос о вакцинации, заместитель председателя городской думы Екабпилса Кристине Озола сказала:

"В настоящее время я не принадлежу ни к одной из приоритетных групп, которые имели бы право на вакцинацию, поэтому у меня еще есть время, чтобы понять, хочу ли пройти вакцинацию. Если вакцинация является обязательной на работе или в поездке, то я обязательно сделаю прививку. Но врачей и ученых, изучающих влияние вакцин на организм человека и влияние Covid-19 на здоровье человека в целом, следует спросить, стоит ли вакцинироваться".

Даугавпилс

Еще до начала работы центров вакцинации, мэр Даугавпилса Игорь Прелатов высказал весьма категоричное отношение в соцсетях: "Есть люди, которые хотят вакцинироваться, задача самоуправления это обеспечить. У человека должен быть выбор. Я не вакцинировался и не планирую этого делать".

"Чайка" связалась с председателем даугавпилсского самоуправления позже, 13 апреля. Свое мнение мэр не поменял. Отвечая на наш вопрос о том, почему он не планирует вакцинироваться, он пояснил:

"Я руководствуюсь только своим возрастом, потому что в моем возрасте могу получить иммунитет естественным путем".

Что влияет на общество - мнение эксперта

На вопрос о том, стоит ли политическим лидерам высказывать личное мнение о вакцинах в соцсетях и блогах, социальный антрополог, доктор наук и преподаватель университета им. Паула Страдиня Клавс Седлениекс отвечает:

"Если мы хотим, чтобы люди вакцинировались, то, конечно, лучше не публиковать такие высказывания. Но я допускаю, что люди, высказывающие сомнение или отказывающиеся от вакцинации, сами не верят в действие вакцин и даже могут верить в теории заговора".