Сб, 17.04.2021
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Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

Трансляция ⟩ В Великобритании проходят похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа

ФОТО: SCANPIX

В Великобритании, в городе Виндзор, началась церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, пишет "Медуза".

Гроб с телом принца будет перевезен из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия. Там пройдет заупокойная служба.

Видео: трансляция похорон принца Филиппа

Гроб везут на автомобиле Land Rover, который Филипп несколько лет назад помог модифицировать. Автомобиль сопровождает траурная процессия, в которой будут присутствовать члены королевской семьи. Кроме них, за автомобилем последуют королевские морские пехотинцы, а также военнослужащие из других родов войск, к которым принц имел отношение.

Видео: Гроб с телом Филиппа выносят из Виндзорского замка

Галерея: Похороны принца Филиппа

Из-за ограничений коронапандемии на службе смогут присутствовать не больше 30 членов королевской семьи, после чего принц будет похоронен в королевской усыпальнице.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Галерея: Похороны принца Филиппа

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