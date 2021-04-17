Трансляция ⟩ В Великобритании проходят похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа

Гроб с телом принца будет перевезен из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия. Там пройдет заупокойная служба.

Гроб везут на автомобиле Land Rover, который Филипп несколько лет назад помог модифицировать. Автомобиль сопровождает траурная процессия, в которой будут присутствовать члены королевской семьи. Кроме них, за автомобилем последуют королевские морские пехотинцы, а также военнослужащие из других родов войск, к которым принц имел отношение.