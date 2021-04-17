Трансляция ⟩ В Великобритании проходят похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа
В Великобритании, в городе Виндзор, началась церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, пишет "Медуза".
В Великобритании, в городе Виндзор, началась церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и супруга королевы Елизаветы II, пишет "Медуза".
Гроб с телом принца будет перевезен из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия. Там пройдет заупокойная служба.
Видео: трансляция похорон принца Филиппа
Гроб везут на автомобиле Land Rover, который Филипп несколько лет назад помог модифицировать. Автомобиль сопровождает траурная процессия, в которой будут присутствовать члены королевской семьи. Кроме них, за автомобилем последуют королевские морские пехотинцы, а также военнослужащие из других родов войск, к которым принц имел отношение.
Видео: Гроб с телом Филиппа выносят из Виндзорского замка
Галерея: Похороны принца Филиппа
Из-за ограничений коронапандемии на службе смогут присутствовать не больше 30 членов королевской семьи, после чего принц будет похоронен в королевской усыпальнице.
Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.
Галерея: Похороны принца Филиппа