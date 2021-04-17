Covid-19: в Литве 1193 новых случая, в Эстонии - 333

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлено 1193 новых случая Covid-19, скончались 12 человек, сообщает статистический департамент.

За прошедшие сутки в Литве доля положительных результатов тестов на Covid-19 составила 6,3%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 232 829 человек, подтверждено выздоровление 211 306 инфицированных, скончался 3751 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 17 апреля составляет 502,5 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 561 712 человек, 209 354 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 333 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает департамент здравоохранения Эстонии.

За прошедшие сутки доля положительных результатов тестов на Covid-19 составила 6,4%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 117 011 человек, скончались 1082 человека, выздоровели 67 880 человек.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 17 апреля составляет 607,6 случая на 100 тыс. жителей.