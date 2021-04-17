"Даугавпилс" потерпел первое поражение в сезоне, а "Рига" снова вышла в лидеры
В субботу, 17 апреля, состоялся первый матч пятого тура чемпионата Латвии по футболу сезона-2021, в котором "Рига" у себя дома с разгромным счётом обыграла "Даугавпилс".
В субботу, 17 апреля, состоялся первый матч пятого тура чемпионата Латвии по футболу сезона-2021, в котором "Рига" у себя дома с разгромным счётом обыграла "Даугавпилс".
Уже на 3-й минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый удар, который реализовал серб Марко Джуришич. Всего восемь минутся спустя "Рига" вновь поразила ворота гостей, удвоив преимущество в счёте - автором гола стал бразилец Габриэл Рамос.
Несмотря на несколько неплохих моментов у "Даугавпилса", третий гол в этом матче также был забит в ворота гостей - на 40-й минуте точный удар из-за пределов штрафной нанёс Липе Велозу.
Второй тайм уже не был столь результативным и "Рига" лишь однажды поразила ворота гостей. За минуту до конца основного времени голкипер "Даугавпилса" отразил удар Владимира Камеша, но первым на добивании оказался Стефан Милошевич, который и установил окончательный счёт в матче.
В воскресенье, 18 апреля, пятый тур продолжится двумя матчами - в 14:00 "Метта" примет РФШ, а в 17:00 "Вентспилс" сыграет с "Лиепаей". Пятый тур завершится в понедельник матчем "Валмиеры" и "Спартака".