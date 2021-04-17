"Даугавпилс" потерпел первое поражение в сезоне, а "Рига" снова вышла в лидеры

Матч проходил на стадионе в Межапарке и завершился победой "Риги" со счётом 4:0.

Уже на 3-й минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый удар, который реализовал серб Марко Джуришич. Всего восемь минутся спустя "Рига" вновь поразила ворота гостей, удвоив преимущество в счёте - автором гола стал бразилец Габриэл Рамос.

Несмотря на несколько неплохих моментов у "Даугавпилса", третий гол в этом матче также был забит в ворота гостей - на 40-й минуте точный удар из-за пределов штрафной нанёс Липе Велозу.

Второй тайм уже не был столь результативным и "Рига" лишь однажды поразила ворота гостей. За минуту до конца основного времени голкипер "Даугавпилса" отразил удар Владимира Камеша, но первым на добивании оказался Стефан Милошевич, который и установил окончательный счёт в матче.