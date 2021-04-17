Опрос: растет готовность латвийцев вакцинироваться от коронавируса

Из 58% жителей, заявивших о своей готовности вакцинироваться, 42% на соответствующий вопрос ответили "да", а 16% - "скорее да". В свою очередь 25% опрошенных вакцинироваться не планируют, из них 10% ответили, что скорее не планируют вакцинироваться. Еще 9% респондентов не смогли дать конкретного ответа на вопрос, а 8% участников опроса прививку уже получили.