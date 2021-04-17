Председателем правления Зеленой партии повторно избран Эдгар Таварс
В должности председателя Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) переизбран Эдгар Таварс.
В должности председателя Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) переизбран Эдгар Таварс.
В субботу, 17 апреля, на съезде партии за кандидатуру Таварса проголосовали 242 делегата, против были четверо.
Таварс был единственным выдвинутым на этот пост кандидатом.
В правление ЛЗП были избраны члены правления, также работавшие и ранее: депутат Сейма Раймонд Бергманис, биологический крестьянин и бизнесмен Петерис Димантс, член Юрмальской городской думы Янис Лединьш, а также новый член правления, председатель Кандавской волостной думы Инга Приеде. Эти претенденты были выдвинуты как Таварсом, так и некоторыми подразделениями ЛЗП.
Некоторые члены выдвинули двух других кандидатов, которые получили значительно меньшую поддержку и не были избраны в правление.
Эдгар Таварс родился 12 августа 1982 г, и окончил Банковское училище в 2012 году.