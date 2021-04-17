Председателем правления Зеленой партии повторно избран Эдгар Таварс

В субботу, 17 апреля, на съезде партии за кандидатуру Таварса проголосовали 242 делегата, против были четверо.

Таварс был единственным выдвинутым на этот пост кандидатом.

В правление ЛЗП были избраны члены правления, также работавшие и ранее: депутат Сейма Раймонд Бергманис, биологический крестьянин и бизнесмен Петерис Димантс, член Юрмальской городской думы Янис Лединьш, а также новый член правления, председатель Кандавской волостной думы Инга Приеде. Эти претенденты были выдвинуты как Таварсом, так и некоторыми подразделениями ЛЗП.

Некоторые члены выдвинули двух других кандидатов, которые получили значительно меньшую поддержку и не были избраны в правление.