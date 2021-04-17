Главное за 17 апреля ⟩ Обмороки на вакцинации, критическое состояние Навального и похороны принца Филиппа

События дня:

Второй день свободной очереди на вакцинацию: прививки получили больше 5000 человек. Сегодня в крупных городах Латвии прошел второй день живой очереди на массовую вакцинацию от Covid-19. С 10:30 в обоих центрах вакцинации в Риге, а также в Цесисе, Елгаве и Юрмале люди в живую очередь больше не принимались. К концу дня количество вакцинированных поднялось до 5000 человек.

Опубликованы анализы Навального - он в критическом состоянии. "Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - написала врач Алексея Навального, ознакомившись с его анализами.

В Великобритании прошли похороны мужа Елизаветы II принца Филиппа. Гроб с телом принца был перевезен из личной часовни королевской семьи в часовню Святого Георгия, где прошла заупокойная служба. Из-за ограничений на службе смогли присутствовать только 30 членов королевской семьи, после чего принц был похоронен в королевской усыпальнице.

"Я виню себя в том, что вызвала в тот день скорую", - Лариса Симонова, отец которой умер в ДРБ. Лариса думает, что, если бы она не сделала это, ее папа был бы жив. 9 марта скорая помощь увезла отца Ларисы в Даугавпилсскую региональную больницу (ДРБ). 15 марта он умер. Все это время Лариса и ее близкие боролись за то, чтобы получить хоть какую-то информацию о том, что происходит с пожилым человеком.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 654 новых случая Covid-19, скончались шесть человек. Доля положительных тестов - 4,3%. Госпитализировано 69 пациентов с Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 373,8 случая на 100 000 жителей. За время пандемии в Латвии умерли 2048 больных Covid-19, что составляет 1,85% от всех инфицированных.

Один человек упал в обморок, ожидая очередь на вакцинацию, другой - после получения вакцины. У человека, стоявшего в очереди, начался приступ. Ему помогали сотрудники муниципальной полиции, пока не была задействована бригада NMPD. Также один человек потерял сознание после получения вакцины. В службе обращают внимание на то, что упавший в обморок долгое время простоял в очереди. Оба мужчины были госпитализированы.

Почему отличается время получения второй дозы у экс-президентов, вакцинированных в один и тот же день. Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации, объясняет, что с помощью второй вакцины можно добиться большего воздействия ближе к 12-й неделе и тем временем можно вакцинировать большее количество людей в отсутствие вакцин.

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Пьяные мужчины отпраздновали покупку машины 3 литрами водки: все закончилось впечатляющей аварией. Audi A4 перевернулся на бок и врезался во двор частного дома. После аварии двое мужчин разгуливали возле разбитого автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, а один из них признался, что перед тем, как сесть за руль, выпил много алкоголя. Хотя у него не было водительских прав, он ехал со скоростью около 150 км/ч.

"Там ценится так называемый вокал, в котором на самом деле никто ничего не понимает": Агутин о шоу "Голос". Леонид Агутин несколько сезонов был наставником на шоу "Голос", поэтому ему знакома изнанка этого проекта. Он объяснил, что шоу "Голос", к его сожалению, это соревнование по вокалу. Конечно, он рад популярности проекта, но, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет.