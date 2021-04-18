Под радужным флагом против Лукашенко: ЛГБТ-сообщество и протесты

Накануне президентских выборов в августе 2020 года белорусское ЛГБТ-сообщество организовало сбор вопросов для кандидатов в президенты и выпустило коллективное обращение. После 9 августа в протестных маршах принимали участие квир-колонны. Но представители ЛГБТ-сообщества столкнулись с разными формами дискриминациии, как со стороны силовиков, так и политических единомышленников. Насколько тема их прав актуальна для белорусской оппозиции? DW собрала мнения и истории.

Рассказ Жени: "Охранники говорили, что хотели бы меня расстрелять"

"Я открытый трансгендерный человек. В сентябре, когда меня задержали на женском марше, я выглядел в большей степени феминно. Тем не менее, по документам, я Евгений Дмитриевич. После задержания я многое выслушал в свой адрес, силовики спрашивали, делал ли я операцию, п..р ли я или нет. В РУВД говорили, что такие мужчины, как я, стране не нужны. К счастью, меня не били", - вспоминает музыкант и активист Женя Велько.

Женя Велько ФОТО: privat

В общей сложности он провел в заключении три дня, успел побывать в изоляторах на Окрестина в Минске и в Жодино. "Самым ужасным был переезд в Жодино. Меня и еще двух мужчин перевозили в "стакане" (камера в автозаке. - Ред.), у меня отобрали утяжку, которой я пользовался, поэтому была видна грудь, мне было некомфортно. В "стакане" нет места даже на двоих, нас было трое - 2 сидели, третий стоял, один из мужчин весело предлагал присесть к нему на колени. Я не чувствовал себя в безопасности", - признается собеседник.

По словам Жени, в Беларуси не существует стандартов обращения с трансгендерными людьми. Так, во время осмотра в изоляторе медсестра спрашивала у него не о хронических заболеваниях, а о его переходе, операциях, которые он планирует сделать. "В Жодино мне пришлось дольше всех ожидать камеру. Всех расселили, мне решили дать постоять, - рассказывает активист. - В это время сотрудники говорили, что хотели бы вывести меня во двор и расстрелять. Когда я шевелился, в меня тыкали дубинкой".

Представитель ЛГБТ о протестах: "Нам говорили, что мы перепутали марш"

Женя сидел в камере один, из передачи, которую мать оставила еще в РУВД, ему отдали только лекарство, на любые просьбы отвечали "ты же парень, потерпишь". После задержания его уволили с работы, у него ухудшилось ментальное здоровье, потребовалась помощь активистов и правозащитников.