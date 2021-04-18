В Цесисе все люди из живой очереди уже привиты, в Даугавпилсе использована половина вакцин

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В Цесисе в воскресенье от Covid-19 были привиты 172 человека. Живая очередь была полностью заполнена более чем за час до запланированного открытия центра.

Количество людей, которые стоят в живой очереди у центра массовой вакцинации в Цесисе за полтора часа до открытия центра превысило количество доступных вакцин.

В каждом из центров вакцинации запас вакцин ограничен, в Цесисе доступны 140 доз, а в Даугавпилсе - около 300.

До полудня в Даугавпилсе вакцинированы 148 жителей.

Все люди из живой очереди в Цесисе уже привиты, в Даугавпилсе использована половина вакцин

В Цесисе в воскресенье от Covid-19 были привиты 172 человека. Живая очередь была полностью заполнена более чем за час до запланированного открытия центра.

В Даугавпилсе в воскресенье были доступны 300 вакцин от Covid-19 производства AstraZeneca. До полудня там вакцинированы 148 жителей.

Стразда добавила, что у центра вакцинации в Даугавпилсе очередь не образуется.

В Даугавпилсе около 100 человек ждали очереди на вакцинацию против Covid-19

Утром воскресенья в живой очереди на получение вакцины от Covid-19 в Даугавпилсе ждут около 100 человек, сообщила агентству LETA координатор Даугавпилсского центра массовой вакцинации Дина Хубларова-Покшане.

По ее словам, утром воскресенья в очереди на получение вакцины примерно столько же людей, сколько было в субботу.

Центр вакцинации в Даугавпилсе сегодня будет работать до 17:00, но может закончить работу раньше, если все доступные вакцины будут использованы.

По информации Бюро вакцинации, в воскресенье в Даугавпилсском центре вакцинации доступно менее 300 доз вакцины AstraZeneca.

Галерея: Очередь на вакцинацию от Covid-19 в Даугавпилсе

С самого утра десятки людей стояли в очереди у центра вакцинации в Цесисе

В воскресенье утром у центра массовой вакцинации в Цесисе живая очередь начала собираться за несколько часов до открытия центра, которое запланировано на 9:00.

В центре вакцинации сегодня будет доступно примерно 140 доз вакцины AstraZeneca. Однако, по данным агентства LETA, в 7:30 у центра вакцинации в Цесисе в очереди уже стояли более 140 человек, и длина очереди продолжала увеличиваться.

🇱🇻 Rinda uz vakcinācijas centru #Cēsis #Latvija šorīt sāka veidoties vēl pirms 5:00 no rīta. Šobrīd rinda ir jau slēgta, jo tā ir lielāka, nekā pieejamās vakcīnas.

🎥 @Sildniks pic.twitter.com/Swm6lpvQSJ — BreakingLV (@breakinglv) April 18, 2021

Один человек даже ночевал у центра вакцинации в палатке. Около 5:00 к нему присоединились и другие желающие получить прививку. К 6:00 в очереди было примерно 30 человек разного возраста, а в 7:00 - чуть более 80.

Nav vēl 6:00, bet rinda pēc vakcīnas Cēsīs jau strauji sāk augt. pic.twitter.com/YboVWQusgp — Mikus Geidāns (@geidaans) April 18, 2021

Настроение людей в очереди приподнятое. Многие принесли с собой теплые напитки, одеяла и складные стулья.

Центры массовой вакцинации начали вакцинацию населения против Covid-19 в порядке живой очереди в пятницу, 16 апреля, когда в трех центрах было использовано в общей сложности 3250 доз вакцины. В субботу, 17 апреля, когда в семи городах открылись восемь центров вакцинации, были привиты чуть более 5000 человек.

Бюро вакцинации напоминает, что все, кто получил вакцину против Covid-19, должны продолжать соблюдать условия эпидемиологической безопасности. Иммунитет к вирусу развивается примерно через 22 дня после получения вакцины AstraZeneca.

Места массовой вакцинации в порядке живой очереди

Воскресенье, 18 апреля

Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;