Чехия обвинила Россию в организации взрывов на военных складах и объявила о высылке российских дипломатов

По данным чешской разведки, дипломаты являются агентами Службы внешней разведки (СВР) и Центрального разведывательного управления (ГРУ).

Сотрудников российского посольства обязали покинуть страну в течение 48 часов.

По словам Бабиша и Гамачека, ГРУ причастно к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии. Взрывы в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате одного из них погибли два человека.

"Мне очень жаль, что чешско-российские отношения так серьезно пострадают, но мы должны отреагировать. Мы находимся в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери", - заявил глава МВД Чехии. 1

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чешская полиция также объявила в розыск двух мужчин, которые 11-16 октября 2014 года побывали в Праге и Злинском крае. Эти люди использовали российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

В объявлении сказано, что они также использовали другие паспорта - паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Судя по объявлению в розыск, речь идет о двух россиянах, которых Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. The Insider и Bellingcat писали, что Петров и Боширов - это сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Чешская полиция подозревает, что Мишкин и Чепига причастны ко взрывам в Врбетице, пишет издание Respekt. Как выяснили правоохранительные органы, они прилетели в Прагу из Москвы 13 октября 2014 года и отправили электронный запрос, чтобы посетить склады в Врбетице.

У полиции нет прямых доказательств, что Мишкин с Чепигой физически находились на складах, отмечает издание. 1

16 октября россияне выехали в Австрию, откуда вернулись в Москву.

Перед взрывами на склад должны были доставить боеприпасы для одного из крупных болгарских торговцев оружием. Он планировал продать его в Украину. По версии полиции, взрыв планировали устроить не в самой Чехии, а во время транспортировки боеприпасов в другую страну.

These are pictures from the scene of 2014 explosion by @PolicieCZ (Czech Police Dpt) from #Vrbetice, #CzechRepublic pic.twitter.com/WW0uIw5RjV — Filip Horký (@FilipHorky) April 17, 2021

Ян Гамачек заявил, что предложит рассмотрение "дела Врбетице" на встрече глав МИДов стран Евросоюза 19 апреля.

Также он отказался от запланированного на понедельник, 19 апреля, рабочего визита в Москву. Во рвемя визита он собирался обсудить вопрос поставок в Чехию вакцины от Covid-19 "Спутник V".

В ночь на 18 апреля стены российского посольства в Праге облили кетчупом. Полиция задержала семерых человек. По словам задержанных, кетчуп символизирует кровь погибших при взрыве в Врбетице.