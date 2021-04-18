Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

По данным чешской разведки, дипломаты являются агентами Службы внешней разведки (СВР) и Центрального разведывательного управления (ГРУ).

По словам Бабиша и Гамачека, ГРУ причастно к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии. Взрывы в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате одного из них погибли два человека.

"Мне очень жаль, что чешско-российские отношения так серьезно пострадают, но мы должны отреагировать. Мы находимся в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери", - заявил глава МВД Чехии.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чешская полиция также объявила в розыск двух мужчин, которые 11-16 октября 2014 года побывали в Праге и Злинском крае. Эти люди использовали российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

В объявлении сказано, что они также использовали другие паспорта - паспорт Молдовы на имя Николай Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслан Табаров.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021