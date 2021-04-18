Вс, 18.04.2021
Мы попали в аварию! Мы много выпили! А я сидел за рулем. Мы только что купили машину! Тормоза, возможно, не сработали, получился п*ц! Вот результат - машина вдребезги. Мы просто праздновали по дороге Эдмунд, участник автоаварии
Эдмунд, участник автоаварии

ВИДЕО ⟩ Харитонов дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов успешно дебютировал в лиге боёв на голых кулаках Stone Faces в США.

Харитонов в своём дебютном поединке победил американца Майка Кука нокаутом в первом раунде. Бой проходил в супертяжёлой весовой категории.

По ходу первого раунда Харитонов трижды отправлял соперника на настил и после третьего падения американец не успел подняться за 10 секунд - судья остановил бой за полминуты до конца первого раунда.

Этот поединок для Харитонова стал первым после длительного перерыва, связанного с травмами, которые он получил в драке с бойцом Адамом Яндиевым.

40-летний Харитонов является бойцом американской организации Bellator. На счету российского бойца 30 побед и 7 поражений в ММА. У 39-летнего Кука в ММА 13 побед и 13 поражений.

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