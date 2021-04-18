ВИДЕО ⟩ Харитонов дебютировал в кулачных боях с победы нокаутом
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов успешно дебютировал в лиге боёв на голых кулаках Stone Faces в США.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов успешно дебютировал в лиге боёв на голых кулаках Stone Faces в США.
Харитонов в своём дебютном поединке победил американца Майка Кука нокаутом в первом раунде. Бой проходил в супертяжёлой весовой категории.
По ходу первого раунда Харитонов трижды отправлял соперника на настил и после третьего падения американец не успел подняться за 10 секунд - судья остановил бой за полминуты до конца первого раунда.
Этот поединок для Харитонова стал первым после длительного перерыва, связанного с травмами, которые он получил в драке с бойцом Адамом Яндиевым.
40-летний Харитонов является бойцом американской организации Bellator. На счету российского бойца 30 побед и 7 поражений в ММА. У 39-летнего Кука в ММА 13 побед и 13 поражений.