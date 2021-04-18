За последние сутки подтверждено 337 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 7%

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек в возрасте 60-69 лет,

два человека в возрасте 70-79 лет,

два человека в возрасте 80-89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 2053 больных Covid-19.

В субботу, 17 апреля, тест на Сovid-19 сдал 4801 человек, доля положительных результатов составила 7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 111 334 человек.

Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 373,8 до 378,9 случая на 100 000 жителей. 9

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 7229 человек.

За прошедшие сутки в латвийские больницы доставлен 51 пациент с Covid-19, 9

выписаны десять пациентов, таким образом, число больных Covid-19 в стационарах Латвии выросло с 630 в пятницу до 663 в субботу, сообщает Национальная служба здравоохранения.