В Цесвайнской волости водитель Audi наехал на лежащего на проезжей части мужчину: он скончался на месте

Одна авария с погибшим произошла в 17:28 в Ценской волости Озолниексного края, в поселке Раубени. На Раубенской дороге перевернулась машина Volkswagen Golf, водитель скончался на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

В свою очередь в 21:35 в Цесвайнской волости Цесвайнского края, на 60-м километре автодороги Плявиняс (Гостини) - Мадона - Гулбене, водитель автомашины Audi наехал на лежащего на проезжей части мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.