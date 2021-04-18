"За день до боя меня сильно покусала собака": Легенда UFC Ронда Роузи о самых необычных победах в карьере

Свой последний бой в смешанных единоборствах (ММА) Роузи провела в декабре 2016 года, когда она в первом раунде проиграла нынешней "королеве" ММА Аманде Нунис.

С тех пор она активно участвует в организации WWE, которая занимается проведением мероприятий рестлинга. Теперь она решила увековечить продолжительность своих боёв татуировкой на руке. Роузи также показала процесс нанесения татуировки на своё тело на YouTube-канале, вспоминая некоторые бои.

"Глядя на этот список, я до сих пор не могу в это поверить. Я проверяла его девять раз. Победы, которые запечатлены таким образом, кажутся невероятными", - сказала Роузи, когда татуировщик приступил к работе.

ФОТО: скриншот видео

Экс-боец ММА вспомнила свой дебют, который не обошёлся без препятствий: "За день до боя меня покусала собака подруги. На ноге было девять швов.

Врач предупредил, что швы могут порваться в первую минуту. Я подумала: "Хорошо, у меня есть минута, чтобы победить".

Восходящей звезде UFC действительно удалось это сделать, так как всего за 25 секунд она заставила Эдиан Гомес сдаться, используя свой культовый болевой приём на руку (armbar).

Также она раскрыла чуть более интимные подробности, которые не облегчили поединок.

"Я волновалась и пыталась как можно скорее перевести бой в партер. А мой спортивный бюстгальтер был слишком маленьким. Мне нужен был один бюстгальтер для церемонии взвешивания, а другой - для самого боя. Вместо этого они дали мне два бюстгальтера, предназначенных для церемонии взвешивания. В самом конце боя мои соски выпали из бюстгальтера. В моей голове в тот момент было так много мыслей", - вспоминает Роузи.

Видео: Роузи против Гомес

Продолжение профессиональной карьеры также было блестящим для Роузи: следующие пять побед были одержаны в первом раунде, четыре из них - уже на первой минуте.

После шести побед подряд Роузи заметил президент UFC Дэйна Уайт, который ранее заявлял, что женщины не будут бороться в организации, которую он возглавляет.

Однако несомненный талант Роузи заставил главу UFC передумать, и девушка завоевала титул чемпиона новообразованного женского дивизиона (до 61,2 кг) в дебютном поединке против Лизы Кармуш. Роузи пять раз защищала свой чемпионский пояс, пока её не победила Холли Холм в 2015 году.

После первого проигрыша в карьере Роузи долго восстанавливалась психологически. К несчастью для неё, в следующем бою она также потерпела поражение от Аманды Нунис, и карьера Роузи в UFC была завершена.