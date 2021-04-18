Сборная Латвии по хоккею проведёт два проверочных матча против Словакии

Первый проверочный матч против команды Словакии состоится уже во вторник, 20 апреля, в 21:00 по латвийскому времени.

Второй матч Латвии и Словакии состоится 21 апреля в 17:00 по латвийскому времени. Оба матча в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале LTV 7.

Главным тренером сборной Латвии во время проверочных матчей будет Артис Аболс, а помогать ему будут Раймонд Вилкойтс и Эдгар Масальскис. Капитаном команды назначен Каспар Даугавиньш.

Состав сборной Латвии на товарищеские матчи против Словакии:

Вратари: Янис Калниньш, Ивар Пунненовс, Густавс Давис Григалс.

Защитники: Кристап Сотниекс, Кристап Зиле, Роберт Мамчицс, Эрнест Ошениекс, Увис Балинскис, Оскар Цибульскис, Кришьянис Редлихс, Гунтис Галвиньш.