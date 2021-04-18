Вс, 18.04.2021
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Эдмунд, участник автоаварии

Сборная Латвии по хоккею проведёт два проверочных матча против Словакии

Каспар Даугавиньш ФОТО: Latvijas Hokeja federācija

В понедельник, 19 апреля, сборная Латвии по хоккею отправится в Словакию, где проведёт два проверочных матча с местной сборной. Об этом сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛХФ).

Первый проверочный матч против команды Словакии состоится уже во вторник, 20 апреля, в 21:00 по латвийскому времени.

Второй матч Латвии и Словакии состоится 21 апреля в 17:00 по латвийскому времени. Оба матча в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале LTV 7.

Главным тренером сборной Латвии во время проверочных матчей будет Артис Аболс, а помогать ему будут Раймонд Вилкойтс и Эдгар Масальскис. Капитаном команды назначен Каспар Даугавиньш.

Состав сборной Латвии на товарищеские матчи против Словакии:

Вратари: Янис Калниньш, Ивар Пунненовс, Густавс Давис Григалс.

Защитники: Кристап Сотниекс, Кристап Зиле, Роберт Мамчицс, Эрнест Ошениекс, Увис Балинскис, Оскар Цибульскис, Кришьянис Редлихс, Гунтис Галвиньш.

Нападающие: Каспар Даугавиньш, Микс Индрашис, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Рихард Букартс, Роберт Букартс, Мартиньш Дзиеркалс, Даниель Берзиньш, Янис Шваненбергс, Микелис Редлихс, Мартиньш Карсумс, Оскар Батня, Рихард Маренис, Гинтс Мейя, Ренарс Крастенбергс.

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