Галерея ⟩ В Эстонии в ходе дорожных работ строители нашли человеческие кости

Главный специалист по культурным ценностям города Тарту Ромео Метсаллик, задачей которого является организация защиты археологических памятников, сказал, что о захоронениях в районе улицы Оа ничего не известно.

"Это нечто совершенно новое, - прокомментировал он. - Это может быть случайностью, но также может быть связано с каким-то событием".

На новой неделе начнутся исследования, и археолог, специализирующийся на исследовании человеческих костей, должен будет выяснить правду. Находка находится на глубине около полутора метров от нынешнего уровня поверхности, в точке начала слоя чернозема.

В старину хоронили на глубине 70-80 сантиметров, и именно на такой глубине этот скелет находился в то время, добавил Метсаллик. Однако пока неясно, находятся ли в земле скелеты одного или нескольких человек.