Вс, 18.04.2021
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Каспар Горкш или неудачный перевод?

Галерея ⟩ В Эстонии в ходе дорожных работ строители нашли человеческие кости

Несколько дней назад в стене канавы дождевой канализации на улице Оа в эстонском Тарту  строители заметили нечто очень похожее на ребра и кости таза человека. Так и оказалось. Работы были остановлены, а об обнаружении человеческого скелета сообщили защитникам старины, пишет Rus.Postimees.

Главный специалист по культурным ценностям города Тарту Ромео Метсаллик, задачей которого является организация защиты археологических памятников, сказал, что о захоронениях в районе улицы Оа ничего не известно.

"Это нечто совершенно новое, - прокомментировал он. - Это может быть случайностью, но также может быть связано с каким-то событием". 

На новой неделе начнутся исследования, и археолог, специализирующийся на исследовании человеческих костей, должен будет выяснить правду. Находка находится на глубине около полутора метров от нынешнего уровня поверхности, в точке начала слоя чернозема.

В старину хоронили на глубине 70-80 сантиметров, и именно на такой глубине этот скелет находился в то время, добавил Метсаллик. Однако пока неясно, находятся ли в земле скелеты одного или нескольких человек.

Работы по прокладке канавы у дома по адреса  Оа, 1 временно приостановлены, позднее они смогут продолжиться.

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