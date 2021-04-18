"Метта" вторую неделю подряд сенсационно отбирает очки у лидеров

Метта - РФШ 3:3

Второй тур подряд футболисты "Метты" преподносят главный сюрприз в чемпионате. Если на прошлой неделе "Метта" сумела остановить действующего чемпиона "Ригу" (1:1), то на этот раз подопечные Андриса Рихертса сыграли вничью с вице-чемпионом РФШ.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Юнуса Муритала, для которого этот гол стал уже пятым в составе "Метты" в текущем сезоне. До перерыва футболисты РФШ сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала точным ударом головой отметился Лукас Виллела, а затем красивый удар из-за пределов штрафной нанёс македонец Дарко Мицевски.

На 53-й минуте защитник Жига Липушчек увеличил преимущество РФШ до двух голов, но уже через 5 минут Эмилс Бирка сократил отставание до минимума, воспользовавшись чудовищной ошибкой голкипера рижан Витаутаса Черняускаса.

Казалось, что РФШ сумеет удержать победный счёт до самого конца, но на пятой компенсированной минуте после розыгрыша углового Илья Коротков головой вонзил мяч в ворота соперника и принёс "Метте" такую важную ничью.

Вентспилс - Лиепая 0:1

Менее результативным получилось дерби Курземе, в котором победу с минимальным счётом одержала "Лиепая". Единственный гол в матче на 45-й минуте забил Хоган Укпа.

Таким образом, "Вентспилс" в этом сезоне ещё не одержал ни одной победы и с одним набранным очком после пяти туров уверенно расположился на последней строчке турнирной таблицы. Кроме того, на счету "жёлто-синих" всего один забитый гол в пяти матчах.