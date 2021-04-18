Первую дозу вакцины получили уже более 178 500 жителей Латвии

До субботы, 17 апреля, включительно в Латвии было сделано по меньшей мере 206 418 инъекций вакцины от Covid-19.

Количество привитых в последние дни жителей еще может вырасти, потому что не все медики вводят данные в электронную систему сразу после проведения вакцинации. Например, согласно данным NVD, в субботу в Латвии прививки от Covid-19 получили 3560 человек, однако, по обобщенным оперативным данным бюро вакцинации, в субботу в восьми центрах массовой вакцинации прививки получили более 5000 человек.

Согласно данным NVD, которые еще не являются полными и окончательными, в пятницу от Covid-19 были вакцинированы 6213 человек, 5761 из которых получил первую дозу вакцины, а 432 - вторую. В свою очередь в субботу были вакцинированы 3560 человек, 3473 из которых получили первую дозу вакцины, а 87 - вторую.

По данным Центрального статистического управления, на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек. Таким образом, первую дозу вакцины от Covid-19 получили 9,42% жителей, а обе - 1,47%.

В то же время в Литве до 16 апреля первую дозу вакцины от Covid-19 получили почти 562 000 жителей, а обе - 209 354 жителя.