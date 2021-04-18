"Я против любой ненависти". Несмотря на развод, Алдис Гобземс проводит время с женой

Гобземс добавил к записи текст: "Субботний полдень. Мы немного погуляли по городу [...]. Терпеть не могу городской суеты. Мы с Акселем остаемся, пока девушки катаются на скутерах."

"Цель изображения - показать, что я против любой ненависти, битья посуды или ее деления. Уважение и благодарность, любовь и способность быть умнее.

Это очень важно в жизни. И это то, чему должен научиться каждый. Я учился этому много лет. Как юрист, я видел очень много враждебных людей, которые делят шкафы или буквально дрожат от ненависти. Как политик, я это также наблюдал", - указал Гобземс.

"И этот жизненный опыт также научил меня быть мужчиной. Мужчина всегда должен уметь выдерживать все жизненные потрясения. По крайней мере, мне это кажется правильным.

Это такой бесконечный путь. В возрасте вы просто хотите быть по-настоящему умными. Это требует ежедневной работы над собой", - добавил политик.

Уже сообщалось, что 6 апреля политик в Facebook объявил о распаде его брака с женой Кристой.

"Мы с Кристой хотим сообщить вам, что мы приняли решение о разводе. Решение является обоюдным и согласованным. Огромное напряжение, связанное с политической деятельностью и потребляемая энергия оказались несовместимыми с нашими отношениями", - написал депутат.

Гобземс добавил, что оба по-прежнему будут любящими родителями своих детей и сами хорошими друзьями. "Мы призываем никого не вмешиваться в это личное дело и уважать нас", - добавил он.