Главное за 18 апреля ⟩ Волна смертей в пансионате, новый митинг за Навального, а Даугавпилс не желает вакцинироваться

События дня:

В христианском пансионате после отказа от вакцины скончалась треть жителей. В конце марта почти все пожилые люди, проживающие в адвентистском доме престарелых Zilaiskalns, заболели. Десять человек погибли. Это треть всех обитателей дома престарелых. Вакцина против коронавируса уже два месяца доступна в центрах социальной помощи, но руководство Zilaiskalns от нее отказалось.

Россия и Беларусь заявили, что на Лукашенко готовилось покушение: подозреваемых задержали. Белорусский политолог Александр Федута, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и белорусский адвокат Юрий Зенкович были задержаны на этой неделе в Беларуси и России. Как заявил сам Лукашенко, они готовили на него и его семью покушение.

Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем Twitter высказался за запрет на въезд в ЕС для всех граждан РФ. По его мнению, этот шаг нужен для обеспечения безопасности Европы. "Может быть, должен быть "тайм-аут" для любых - и я имею в виду любых - визитов из России", - гласит его твит.

"Его убивают страшным способом. На глазах у всех нас": сторонники Навального объявили митинг. Соратники Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали проведение митинга оппозиции в поддержку политика, объявившего голодовку в исправительной колонии Покрова, не дожидаясь сбора 500 тысяч желающих.

Коронавирус:

За последние сутки подтверждено 337 новых случаев Covid-19. Скончались пять человек. Доля положительных тестов - 7%, госпитализирован 51 пациент с Covid-19.За время пандемии в Латвии умерли 2053 больных Covid-19. Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 373,8 до 378,9 случая на 100 000 жителей.

В Таллинне от коронавируса умерла вся семья. Лесок у Вильяндиского шоссе (Эстония) утопает в цветах, но это не пробившиеся по весне подснежники, а цветы, которыми покрыты очень свежие могилы. У одного из пригорков упокоилась целая семья: 51-летний сын, 70-летняя мать и 74-летний отец. Все трое жили вместе и практически одновременно заразились коронавирусом. И умерли в конце марта друг за другом с разницей в два дня. Правда, в разных больницах. А хоронили Эдуарда, Лилию и Валерия в один день - 3 апреля.

Вакцинация со свободной очередью: в Цесисе использовали все вакцины, в Даугавпилсе осталась почти треть. В Цесисе от Covid-19 были привиты 172 человека. Живая очередь была полностью заполнена более чем за час до запланированного открытия центра. К закрытию центра в Даугавпилсе использовали только 220 из 300 доз.

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