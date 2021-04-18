Главное за 18 апреля ⟩ Волна смертей в пансионате, новый митинг за Навального, а Даугавпилс не желает вакцинироваться
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
В христианском пансионате после отказа от вакцины скончалась треть жителей. В конце марта почти все пожилые люди, проживающие в адвентистском доме престарелых Zilaiskalns, заболели. Десять человек погибли. Это треть всех обитателей дома престарелых. Вакцина против коронавируса уже два месяца доступна в центрах социальной помощи, но руководство Zilaiskalns от нее отказалось.
Россия и Беларусь заявили, что на Лукашенко готовилось покушение: подозреваемых задержали. Белорусский политолог Александр Федута, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и белорусский адвокат Юрий Зенкович были задержаны на этой неделе в Беларуси и России. Как заявил сам Лукашенко, они готовили на него и его семью покушение.
Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем Twitter высказался за запрет на въезд в ЕС для всех граждан РФ. По его мнению, этот шаг нужен для обеспечения безопасности Европы. "Может быть, должен быть "тайм-аут" для любых - и я имею в виду любых - визитов из России", - гласит его твит.
"Его убивают страшным способом. На глазах у всех нас": сторонники Навального объявили митинг. Соратники Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали проведение митинга оппозиции в поддержку политика, объявившего голодовку в исправительной колонии Покрова, не дожидаясь сбора 500 тысяч желающих.
За последние сутки подтверждено 337 новых случаев Covid-19. Скончались пять человек. Доля положительных тестов - 7%, госпитализирован 51 пациент с Covid-19.За время пандемии в Латвии умерли 2053 больных Covid-19. Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 373,8 до 378,9 случая на 100 000 жителей.
В Таллинне от коронавируса умерла вся семья. Лесок у Вильяндиского шоссе (Эстония) утопает в цветах, но это не пробившиеся по весне подснежники, а цветы, которыми покрыты очень свежие могилы. У одного из пригорков упокоилась целая семья: 51-летний сын, 70-летняя мать и 74-летний отец. Все трое жили вместе и практически одновременно заразились коронавирусом. И умерли в конце марта друг за другом с разницей в два дня. Правда, в разных больницах. А хоронили Эдуарда, Лилию и Валерия в один день - 3 апреля.
Вакцинация со свободной очередью: в Цесисе использовали все вакцины, в Даугавпилсе осталась почти треть. В Цесисе от Covid-19 были привиты 172 человека. Живая очередь была полностью заполнена более чем за час до запланированного открытия центра. К закрытию центра в Даугавпилсе использовали только 220 из 300 доз.
Дарья Чеботарева из Риги: популярность после X Faktors, 190 тысяч просмотров на YouTube и блокировка клипа. 17-летняя Дарья Чеботарева стала известной не только после того, как исполнила кавер на песню "Апрель" Виктора Цоя, получивший свыше 190 тысяч просмотров. В 2019 году в составе дуэта The Gardens Дарья стала финалисткой латвийского шоу X Faktors. Именно тогда к ней впервые стали подходить на улице, узнавать в магазинах и спрашивать автограф.
Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов. 39-летняя певица Бейонсе опубликовала фото, на которых она позирует с золотыми цепями с различными надписями. Вскоре русскоговорящие фолловеры Бейонсе обратили внимание на подвеску со словом на русском языке. Многих заинтересовало, почему певица использовала именно его.
"Я против любой ненависти". Несмотря на развод, Алдис Гобземс проводит время с женой. Политик поделился в своих соцсетях фото, на котором проводит время с бывшей женой Кристой. "...Я против любой ненависти, битья посуды или ее деления. [...] Как юрист, я видел много враждебных людей, которые делят шкафы или буквально дрожат от ненависти. Как политик, я это также наблюдал", - подписал свою публикацию Гобземс.