США предупреждают Россию о последствиях, если Навальный умрет в колонии

В настоящее время Алексей Навальный находится в СИЗО Владимирской области, где продолжает голодовку. В субботу его врачи заявили, что здоровье Навального резко ухудшилось и что его сердце может остановиться в любой момент.

Салливан сказал, что в настоящее время рассматриваются различные возможные ответы, которые он сейчас не раскрывает.

"Но мы сделали известным, что в случае смерти Навального будут последствия", - сказал Салливан.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил BBC, что Навальному не дадут умереть в тюрьме.

"Конечно, ему не дадут умереть в тюрьме, но я должен сказать, что г-н Навальный ведет себя как хулиган", - сказал посол, добавив, что цель Навального - привлечь внимание.

44-летний Навальный был арестован 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он более четырех месяцев проходил лечение после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок".

31 марта он объявил голодовку в тюрьме, требуя надлежащей медицинской помощи и возможности проконсультироваться с независимыми врачами.

Сегодня Германия и Франция также выразили озабоченность судьбой Навального.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция очень обеспокоена состоянием здоровья Навального.

Министр сказал, что Россия несет ответственность за здоровье Навального, и предположил, что Европейский Союз (ЕС) может ввести новые санкции в отношении России.

Германия призвала Россию предоставить Навальному адекватную медицинскую помощь и доступ к врачам, которым он доверяет.