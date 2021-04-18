США предупреждают Россию о последствиях, если Навальный умрет в колонии

В настоящее время Алексей Навальный находится в СИЗО Владимирской области, где продолжает голодовку. В субботу его врачи заявили, что здоровье Навального резко ухудшилось и что его сердце может остановиться в любой момент.
Салливан сказал, что в настоящее время рассматриваются различные возможные ответы, которые он сейчас не раскрывает.
"Но мы сделали известным, что в случае смерти Навального будут последствия", - сказал Салливан.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил BBC, что Навальному не дадут умереть в тюрьме.
"Конечно, ему не дадут умереть в тюрьме, но я должен сказать, что г-н Навальный ведет себя как хулиган", - сказал посол, добавив, что цель Навального - привлечь внимание.
44-летний Навальный был арестован 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он более четырех месяцев проходил лечение после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок".
31 марта он объявил голодовку в тюрьме, требуя надлежащей медицинской помощи и возможности проконсультироваться с независимыми врачами.
Сегодня Германия и Франция также выразили озабоченность судьбой Навального.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция очень обеспокоена состоянием здоровья Навального.
Министр сказал, что Россия несет ответственность за здоровье Навального, и предположил, что Европейский Союз (ЕС) может ввести новые санкции в отношении России.
Германия призвала Россию предоставить Навальному адекватную медицинскую помощь и доступ к врачам, которым он доверяет.
Ситуация с Навальным также будет обсуждаться на виртуальной встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 19 апреля, сообщила Германия.