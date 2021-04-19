Фактчек: насколько эффективен "Спутник V"?

Ампулы со "Спутником V" в Екатеринбурге ФОТО: Donat Sorokin/TASS/imago images

18 сентября в The Lancet был опубликован более подробный ответ разработчиков вакцины на критику. Они сообщили, что выявленные совпадения были связаны с дискретностью данных (получаемые значения были не точными, а в виде диапазонов, что значительно увеличивает вероятность совпадений), а также с малым количеством участников в группах. Критиков этот ответ не удовлетворил.

В феврале 2021 года российские ученые опубликовали в журнале The Lancet промежуточные результаты третей фазы испытаний, в ней приняли участие уже более 18 тысяч человек. Тогда же было выяснено, что эффективность вакцины составляет 91,6% и что серьезных побочных эффектов она не вызывает. Эта публикация также подверглась критике из-за того, что Россия не дала исходных данных на оценку независимым экспертам. Однако одновременно в ведущих западных СМИ начались публикации положительных отзывов о российской вакцине.

К началу апреля вышло исследование о том, что "Спутник V" эффективен против британского варианта коронавируса B.1.1.7 и против африканской мутации B.1.351, однако эти данные еще должны пройти проверку.

Что известно о побочных эффектах российской вакцины?

После вакцинации "Спутником V" у 10 человек в России были осложнения, четверо из них умерли, сообщил в начале апреля EUobserver со ссылкой на документы, которые поступили в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Смерти, по данным издания, были вызваны у людей разными проблемами - с легкими, сердцем или уровнем сахара в крови - и могут быть не связаны с получением прививки. У шести человек, которые пережили осложнения, зафиксировали затрудненное дыхание, слабость в мышцах, судороги, отеки, высокое давление, головные боли и лихорадку.

Очередь на вакцинацию в Северной Македонии, там тоже используют "Спутник V" ФОТО: Tomislav Georgiev/Xinhua/imago images

Ни одной смерти вследствие применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано, сказала после этой публикации глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она при этом отметила, что "частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%". Сейчас российскую вакцину проверяют эксперты EMA. Они хотят на месте оценить стандарты производства вакцины и его клинических испытаний. По данным Financial Times, эксперты также хотят проверить, как соблюдались этические нормы в ходе испытаний вакцины.

Где уже допустили использование "Спутника V"?

Российскую вакцину одобрили более 60 стран с общим населением более 3 млрд человек. Среди них Аргентина, Вьетнам, Индия, Мексика, Иран, Гана, Шри-Ланка, Сербия. Бразилия пока не одобрила "Спутник V", но уже заказала у России 76 млн доз. В ЕС на национальном уровне российский препарат допустили на свой рынок Венгрия и Словакия: первая начала его применять, вторая же в итоге вступила в спор о качестве поставки с Россией.