Пн, 19.04.2021
Мы попали в аварию! Мы много выпили! А я сидел за рулем. Мы только что купили машину! Тормоза, возможно, не сработали, получился п*ц! Вот результат - машина вдребезги. Мы просто праздновали по дороге Эдмунд, участник автоаварии
Эдмунд, участник автоаварии

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

"Неделя, которая вот-вот начнется, продолжает подпитывать нас ощущением большого будущего и дарит возможности укоренить/прорастить зернышки уже предпринятого", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте и посоветовала всем не упустить предоставляемые звездами шансы.

"Учитывайте, что:

  • Планеты в Тельце задают инерцию всем делам.
  • Продолжать и доделывать легче, чем стартовать и делать первые шаги.
  • Необычайно усиливается курс на прагматизм.
  • Даже просто встать с дивана меньш, чем за N-дцать долларов многим будет сложно.
  • Журавль в небе покажется не таким сексуальным, как синица в руке.
  • Во 2-й половине недели разумная старость вместе со всем своим опытом будет чувствовать себя неуютно рядом с циничной молодостью, готовой на любые эксперименты.
  • Хитроумные интеллектуалы заметно проиграют незатейливым коммерсантам.
  • Без легкой манипуляции сильную половину человечества будет сложно раскачать на что-то стоящее", - так описала Василиса Володина грядущую неделю.

А эксперты dailyhoro.ru на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

Овнов ждет очень позитивное время, когда можно и даже нужно сменить обстановку, чтобы насытиться созидательной энергией. Начать можно с перестановки мебели, которая поможет наладить гармонию в доме и избавиться от болезней. Это идеальное время для отпуска, путешествий, поездок на дачу. Можно браться за новые дела, искать новые увлечения. Получить поддержку начальства, коллег и близких будет гораздо проще. Еще Овны станут более привлекательными для противоположного пола. В любви их ждет множество приятных сюрпризов.

Телец

Для Тельцов наступает время, когда энергетика родных стен должна быть максимально созидательной, чтобы эти люди смогли лучше отдыхать и расслабляться.

Не надо лишний раз расстраиваться, принимая все слишком близко к сердцу. Нужно абстрагироваться от всего, что расстраивает.

Так Тельцы смогут повысить свою энергетику и стать магнитами для противоположного пола и для людей в целом.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с новой оппозицией в работе и делах, но это не повод расстраиваться. Те, кто их не любит, делятся на два типа - на тех, кто глуп, и тех, кто им завидует. Людей второго типа окажется гораздо больше, поэтому изменить каждого будет весьма энергозатратно. Лучше просто расслабиться и насладиться общением с друзьями, провести время со второй половинкой.Можно заняться шопингом, развлечениями, особенно во вторник, пятницу и субботу.

Рак

В период с 19 по 25 апреля Ракам важно учиться чему-то новому, перенимать чужие хитрости и секреты. Ничего плохого в этом нет. В понедельник и воскресенье представителям данного знака желательно не заниматься тем, что не входило в их планы изначально.

Менять расписание этих двух дней не стоит, уверяет астролог. Это может весьма отрицательно сказаться на удаче.

Сила воли, подпитываемая Венерой, поможет Ракам достичь своих целей в любых делах.

Лев

Львам стоит остерегаться энергетических вампиров. Если тратить на них много сил, можно стать аутсайдером, лишившись позитивной энергии. Самые благоприятные дни недели для Львов - 20 и 21 апреля. В эти дни можно вернуться к идеям, которые вдохновляли ранее. В конце недели важно сменить обстановку и заняться чем-то по дому. Чрезмерная активность может привести к сильному переутомлению, так что не стоит забывать об отдыхе.

Дева

Девы - ответственные и надежные. Этим людям стоит как можно чаще общаться с такими же личностями. Так будет гораздо проще продвигаться в работе и бизнесе. Девам стоит внести немного разнообразия в личную жизнь, найти новые увлечения. Всем, кто в отношениях, лучше поставить все на паузу. Одиноким Девам, наоборот, нужно активизироваться и начать проявлять инициативу. Основой успеха в любой из сфер будет наличие уверенности в себе, оптимизма. Людям этого знака не стоит расстраиваться по мелочам.

Весы

Весам в период с 19 по 25 апреля необходимо помнить о том, что счастье любит тишину. Не стоит рассказывать посторонним людям о своих достижениях, целях, амбициях. Это время, когда стоит действовать в одиночку. Большой успех ждет одиноких представителей этого знака Зодиака и тех, кто работает сам на себя. Всем остальным необходимо как можно реже объяснять причины своих поступков посторонним людям.

Лучше просто попросить прощения, если что-то пойдет не так. Это будет лучшим выбором, самой удачной тактикой.

Скорпион

У Скорпионов наступает весьма благоприятное время для любовных игр и  времяпрепровождения с семьей. Важно как можно чаще посвящать себя второй половинке или ее поискам. Всем одиноким Скорпионам нужно помнить о совместимости, без которой можно наломать дров, влюбившись в человека, который абсолютно им не подходит. На этой неделе звезды и планеты помогут людям данного знака в закрытии кармических долгов, в восстановлении энергетического баланса. Нужно действовать в привычном ритме, без рисков.

Стрелец

Стрельцы редко ревнуют, а вот их ревнуют достаточно часто. Особенно сильно это почувствуется на этой неделе. Одиноким Стрельцам стоит насладиться своим положением и развлечься. Не нужно ограничивать свободу близких людей, родственников и друзей. Если встанет вопрос, что сэкономить - время или деньги,  то ответ будет очевидным. Время сейчас гораздо важнее денег. Не нужно тратить его впустую и экономить финансы. Можно немного потратиться.

Козерог

Начало недели для Козерогов будет довольно тяжелым из-за того, что в понедельник Солнце окажется в опасном аспекте с Меркурием. Во второй день все изменится, но чакры могут остаться заблокированными. Этим людям стоит быть осторожнее, потому что в конце недели могут раскрыться любовные треугольники. Люди станут более хитрыми и лицемерными. В период с 20 по 24 апреля возможны осознанные сновидения, вещие сны.

Водолей

Водолеям желательно остерегаться злопамятных людей - они могут вставить палки в колеса в самый ответственный момент. В отношениях с окружающими стоит проявлять тактичность и сдержанность. Это поможет представителям данного знака не нажить себе новых врагов и удержать удачу.

В целом неделя будет крайне продуктивной и важной. Планеты и звезды сделают Водолеев более удачливыми, а их труды - эффективными.

Они будут иметь успех во всем, к чему прикоснутся.

Рыбы

Негативный аспект Солнца и Меркурия в понедельник может зарядить Рыб отрицательными эмоциями на всю неделю. Их могут начать волновать вопросы, которые идут вразрез с основными планами. Звезды хотят, чтобы люди этого знака Зодиака фокусировались на самом важном. Побочные дела могут привести к потере мотивации. В общении с окружающими не лишними будут тактичность и умение слушать. Так Рыбы смогут найти новых друзей и завоевать доверие окружающих.

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