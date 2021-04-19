Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Дева

Девы - ответственные и надежные. Этим людям стоит как можно чаще общаться с такими же личностями. Так будет гораздо проще продвигаться в работе и бизнесе. Девам стоит внести немного разнообразия в личную жизнь, найти новые увлечения. Всем, кто в отношениях, лучше поставить все на паузу. Одиноким Девам, наоборот, нужно активизироваться и начать проявлять инициативу. Основой успеха в любой из сфер будет наличие уверенности в себе, оптимизма. Людям этого знака не стоит расстраиваться по мелочам.

Весы

Весам в период с 19 по 25 апреля необходимо помнить о том, что счастье любит тишину. Не стоит рассказывать посторонним людям о своих достижениях, целях, амбициях. Это время, когда стоит действовать в одиночку. Большой успех ждет одиноких представителей этого знака Зодиака и тех, кто работает сам на себя. Всем остальным необходимо как можно реже объяснять причины своих поступков посторонним людям.

Лучше просто попросить прощения, если что-то пойдет не так. Это будет лучшим выбором, самой удачной тактикой.

Скорпион

У Скорпионов наступает весьма благоприятное время для любовных игр и времяпрепровождения с семьей. Важно как можно чаще посвящать себя второй половинке или ее поискам. Всем одиноким Скорпионам нужно помнить о совместимости, без которой можно наломать дров, влюбившись в человека, который абсолютно им не подходит. На этой неделе звезды и планеты помогут людям данного знака в закрытии кармических долгов, в восстановлении энергетического баланса. Нужно действовать в привычном ритме, без рисков.

Стрелец

Стрельцы редко ревнуют, а вот их ревнуют достаточно часто. Особенно сильно это почувствуется на этой неделе. Одиноким Стрельцам стоит насладиться своим положением и развлечься. Не нужно ограничивать свободу близких людей, родственников и друзей. Если встанет вопрос, что сэкономить - время или деньги, то ответ будет очевидным. Время сейчас гораздо важнее денег. Не нужно тратить его впустую и экономить финансы. Можно немного потратиться.

Козерог

Начало недели для Козерогов будет довольно тяжелым из-за того, что в понедельник Солнце окажется в опасном аспекте с Меркурием. Во второй день все изменится, но чакры могут остаться заблокированными. Этим людям стоит быть осторожнее, потому что в конце недели могут раскрыться любовные треугольники. Люди станут более хитрыми и лицемерными. В период с 20 по 24 апреля возможны осознанные сновидения, вещие сны.

Водолей

Водолеям желательно остерегаться злопамятных людей - они могут вставить палки в колеса в самый ответственный момент. В отношениях с окружающими стоит проявлять тактичность и сдержанность. Это поможет представителям данного знака не нажить себе новых врагов и удержать удачу.

В целом неделя будет крайне продуктивной и важной. Планеты и звезды сделают Водолеев более удачливыми, а их труды - эффективными.

Они будут иметь успех во всем, к чему прикоснутся.

Рыбы