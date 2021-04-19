Коалиция обсудит судьбу Праздника песни и танца в этом году

Мнения о возможности проведения праздника в этом году разнятся - работники сферы культуры его организацию преимущественно поддерживают, однако эпидемиологи не видят такой возможности из-за пандемии Covid-19. Среди политиков также нет единого мнения.

Исполнительный директор праздника Агра Берзиня ранее подчеркивала, что, если в этом году состоится Праздник песни и танца, он не будет таким, как обычно, когда очень большое количество людей прибывает в столицу в течение одной недели. Вместо этого планируется, что дети будут постепенно приезжать на специальные площадки в регионах и Риге. Берзиня также отметила, что в день сможет проводиться только одно праздничное мероприятие.

Провести отборочные смотры и смотры по освоению репертуара в этом году будет невозможно. Планируется, что работа будет проводиться в летний период, и коллективы перед самым праздником запишут видеозаявки, из которых будет понятно, как коллектив подготовлен.