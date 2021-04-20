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Активно путешествуя по Латвии, не одна семья исчерпала идеи, куда бы еще отправиться в поисках новых приключений. "Мир Мюнхгаузена" в Салацгривском крае в Дунте ждет в гости как больших, так и маленьких посетителей. Красивая территория беспрерывно улучшается, дополняя предложение новыми развлечениями, которые будут интересны и увлекательны для всех членов семьи. Хотя, согласно соблюдениям всех мер безопасности, помещения музея сейчас закрыты - в "Мире Мюнхгаузена" недостатка в возможностях для отдыха нет.

Природные тропы на любой вкус

Отдыхающим предлагаются две природные тропы. Тропа в лесу Мюнхгаузена - самая длинная в своем роде осиновая тропа во всей Европе, ведущая через единственный такого типа биосферный заповедник на Видземском побережье. Тропа, протяженностью 4,4 километра знакомит посетителей с нетронутой флорой и фауной леса. И не только! На протяжении всей тропы расположены фигурки, связанные с Мюнхгаузеном, число которых в этом году увеличилось.

ФОТО: Пресс-фото

И это не единственная новинка в Лесной тропе! В сотрудничестве с Латвийской федерацией по спортивному ориентированию, тут возможно и спортивное ориентирование: участвуя и отвечая на вопросы, каждый может узнать много нового не только о Мюнхгаузене и его рассказах, но и о лесах Латвии. Чтобы тропа была безопасной для посетителей в любых погодных условиях, она по всей длине покрыта нескользящей сеткой, что обеспечивает безопасную прогулку даже во влажную погоду.

ФОТО: Пресс-фото

Не таким смелым отдыхающим отлично подойдет тропа "Большая пивная кружка Мюнхгаузена". Она извивается через живописный луг, приводя к большой пивной кружке.

ФОТО: Пресс-фото

Общая протяженность тропы - 2 километра. На радость отдыхающим вдоль этой тропы также расположены фигуры Мюнхгаузена, а на конечной точке можно познакомиться с деревьями гороскопа друидов.

Пиратский корабль для детей и место для пикника и шашлыка

Самые маленькие посетители "Мира Мюнхгаузена" точно будут в восторге от большого пиратского корабля, на котором можно почувствовать себя настоящим пиратом и насладиться вкусом приключений. Из-за ремонтных работ корабль был ненадолго закрыт, но после обновления он снова работает и готов принять на борт маленьких авантюристов! Корабль полон веселых развлечений для сорванцов.

ФОТО: Пресс-фото

После того, как тропы пройдены и пиратский корабль исследован, можно также забронировать место для пикника у Мюнхгаузена, где можно насладиться солнечным днем и без спешки пожарить шашлык или сосиски в своей компании.

Новые возможности развлечений в летний сезон

Несмотря на то, что уже несколько месяцев деятельность музея приостановлена, музей Мюнхгаузена, точно так же, как и другие музеи в Латвии, старательно готовится ко дню, когда сможет снова открыть свои двери для посетителей. Это время использовано для внесения различных обновлений в коллекцию экспонатов музея и для пополнения информации не только о любимых восковых фигурах посетителей, но и о коллекции пивных чашек и т.д.

ФОТО: Пресс-фото

До начала лета предложение "Мира Мюнхгаузена" дополнится новыми услугами на обширной территории. Так, например, отдыхающие смогут путешествовать на лодке и катамаране по пруду Мюнхгаузен. В сотрудничестве с думой Салацгривы будет улучшена также и прибрежная территория. Чтобы после прогулки по Лесной тропе, конечная остановка была еще приятнее, на берегу будут оборудованы поля для пляжного волейбола и футбольные площадки, а также кабинки для переодевания и скамеечки.