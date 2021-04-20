Пиратский корабль, тропы для прогулок и отличные места для пикника. "Мир Мюнхгаузена" для семейного отдыха
Активно путешествуя по Латвии, не одна семья исчерпала идеи, куда бы еще отправиться в поисках новых приключений. "Мир Мюнхгаузена" в Салацгривском крае в Дунте ждет в гости как больших, так и маленьких посетителей. Красивая территория беспрерывно улучшается, дополняя предложение новыми развлечениями, которые будут интересны и увлекательны для всех членов семьи. Хотя, согласно соблюдениям всех мер безопасности, помещения музея сейчас закрыты - в "Мире Мюнхгаузена" недостатка в возможностях для отдыха нет.
Природные тропы на любой вкус
Отдыхающим предлагаются две природные тропы. Тропа в лесу Мюнхгаузена - самая длинная в своем роде осиновая тропа во всей Европе, ведущая через единственный такого типа биосферный заповедник на Видземском побережье. Тропа, протяженностью 4,4 километра знакомит посетителей с нетронутой флорой и фауной леса. И не только! На протяжении всей тропы расположены фигурки, связанные с Мюнхгаузеном, число которых в этом году увеличилось.
И это не единственная новинка в Лесной тропе! В сотрудничестве с Латвийской федерацией по спортивному ориентированию, тут возможно и спортивное ориентирование: участвуя и отвечая на вопросы, каждый может узнать много нового не только о Мюнхгаузене и его рассказах, но и о лесах Латвии. Чтобы тропа была безопасной для посетителей в любых погодных условиях, она по всей длине покрыта нескользящей сеткой, что обеспечивает безопасную прогулку даже во влажную погоду.
Не таким смелым отдыхающим отлично подойдет тропа "Большая пивная кружка Мюнхгаузена". Она извивается через живописный луг, приводя к большой пивной кружке.
Общая протяженность тропы - 2 километра. На радость отдыхающим вдоль этой тропы также расположены фигуры Мюнхгаузена, а на конечной точке можно познакомиться с деревьями гороскопа друидов.
Пиратский корабль для детей и место для пикника и шашлыка
Самые маленькие посетители "Мира Мюнхгаузена" точно будут в восторге от большого пиратского корабля, на котором можно почувствовать себя настоящим пиратом и насладиться вкусом приключений. Из-за ремонтных работ корабль был ненадолго закрыт, но после обновления он снова работает и готов принять на борт маленьких авантюристов! Корабль полон веселых развлечений для сорванцов.
После того, как тропы пройдены и пиратский корабль исследован, можно также забронировать место для пикника у Мюнхгаузена, где можно насладиться солнечным днем и без спешки пожарить шашлык или сосиски в своей компании.
Новые возможности развлечений в летний сезон
Несмотря на то, что уже несколько месяцев деятельность музея приостановлена, музей Мюнхгаузена, точно так же, как и другие музеи в Латвии, старательно готовится ко дню, когда сможет снова открыть свои двери для посетителей. Это время использовано для внесения различных обновлений в коллекцию экспонатов музея и для пополнения информации не только о любимых восковых фигурах посетителей, но и о коллекции пивных чашек и т.д.
До начала лета предложение "Мира Мюнхгаузена" дополнится новыми услугами на обширной территории. Так, например, отдыхающие смогут путешествовать на лодке и катамаране по пруду Мюнхгаузен. В сотрудничестве с думой Салацгривы будет улучшена также и прибрежная территория. Чтобы после прогулки по Лесной тропе, конечная остановка была еще приятнее, на берегу будут оборудованы поля для пляжного волейбола и футбольные площадки, а также кабинки для переодевания и скамеечки.
Каждый - желанный гость в "Мире Мюнхгаузена", где фантазия чередуется с реальностью!