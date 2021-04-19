Вакцинация ⟩ Юхневича оценила вклад живых очередей, Павлютс сообщил о рекорде

Юхневича отметила, что три последних дня были достаточно интенсивными, с хорошими показателями. "Первую прививку в Латвии уже получил по крайней мере 208 321 человек. Показатели растут, и живая очередь помогла нам повысить темпы вакцинации", - сказала руководитель бюро.

В настоящее время начинается более обширная вакцинация людей второй дозой вакцины. Также на этой неделе планируется начать вакцинацию еще одной приоритетной группы - военнослужащих и работников оперативных служб.

26 апреля Латвия планирует получить 33 000 вакцин Pfizer/BioNTech, 3 мая - еще 80 000 вакцин этого производителя, а 30 апреля - 48 700 вакцин AstraZeneca.

"На этой неделе темпы вакцинации будут ниже, но со следующей недели они будут расти", - сказала Юхневича.

Данных об общем количестве привитых на прошлой неделе пока нет.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter сообщил, что на прошлой неделе достигнут рекорд вакцинации - введено почти 30 000 доз вакцин.

В то же время он отметил, что это еще не окончательные данные.

В пятницу, субботу и воскресенье, когда в порядке живой очереди в ряде центров массовой вакцинации прививку от Covid-19 мог получить любой желающий, были вакцинированы более 8640 человек.