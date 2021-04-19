ВИДЕО ⟩ "Авангард" Боба Хартли начал финал КХЛ с уверенной победы

Матч проходил на домашней арене москвичей и завершился победой подопечных Боба Хартли со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Омичи вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Егора Чинахова. На 31-й минуте Кирилл Готовец увеличил преимущество "Авангарда". ЦСКА удалось сократить отставание в счёте на 42-й минуте - отличился Андрей Локтионов.

На 52-й минуте омичам удалось снова увеличить отрыв усилиями Рида Буше. В концовке матча ЦСКА выпустил на лёд шестого полевого игрока и это принесло свои плоды - на 58-й минуте отличился Илья Каблуков, забросивший шайбу в пустые ворота.