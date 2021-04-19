"Барселона" выиграла Кубок Испании, разгромив в финале "Атлетик"

Матч прошёл в Севилье и завершился со счётом 4:0.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Антуан Гризманн вывел "Барселону" вперёд, а три минуты спустя Френки Де Йонг удвоил преимущество каталонской команды.

После этого "Барселона" продолжила доминировать в матче и смогла забить ещё два безответных гола - дубль оформил Лионель Месси, который на 68-й и 73-й минутах дважды уверенно пробивал в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади.

Таким образом, "Барселона" стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт "Атлетик", у которого 23 трофея (последний раз в сезоне-1983/84).

Отметим, что Роналд Куман выиграл первый трофей во главе каталонской команды. В качестве игрока "Барселоны" он завоевал 10 трофеев. Для лидера "Барсы" Лионеля Месси данный трофей стал 35-м в карьере в составе каталонцев.