12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Что это значит?

Кто подтвердил своё участие?

Пока 12 команд. Шесть клубов из Англии ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм"), три из Испании ("Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико") и три из Италии ("Ювентус", "Милан", "Интер").

Ожидается, что ещё три клуба присоединятся до начала первого сезона, который, как ожидается, начнётся в августе 2021 года. По неофициальной информации, в ближайшие дни ими могут стать "Бавария", "РБ Лейпциг" и "Порту".

Всего в новом турнире примут участие 20 команд - 15 клубов-основателей и ещё 5 команд, для которых будет разработан механизм отбора по итогам выступлений в прошлом сезоне.

Формат турнира

Матчи будут проходить в середине недели, поэтому все участники смогут продолжить выступление в своих национальных чемпионатах.

Участники будут разбиты на две группы по десять команд, три из которых выйдут в четвертьфинал. Ещё два четвертьфиналиста определяться в двухматчевом плей-офф между командами занявшими четвёртые и пятые места в своих группах.

По итогам двухматчевого плей-офф две команды выйдут в финал, который в конце мая пройдёт на нейтральном поле в рамках одной игры.

За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Также планируется создание альтернативной женской лиги.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" ФОТО: AFP/SCANPIX

Кто это придумал?

Инициатором создания нового турнира стали президент "Реала" Флорентино Перес и американские владельцы трёх клубов Английской Премьер-Лиги ("Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал").

"Футбол - единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в 4 миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов - удовлетворить потребности этих людей", - отметил Перес, который был объявленой главой Суперлиги.

Заместителями Переса в Суперлиге станут Джоэль Глэйзер ("МЮ") и Андреа Аньелли ("Ювентус").

Флорентино Перес ФОТО: Reuters/ScanPix

Деньги

Известно, что генеральный спонсор, банк-гигант JP Morgan готов вложить в лигу 4,6 миллиарда фунтов. По некоторым данным, Суперлигу также поддержит Key Capital Partners и компания DAZN, которая готова платить 3,5 миллиарда евро за телевизионные права.

Стартовая выплата 15 основателям - 3,5 миллиарда евро (суммы от 89 до 310 млн). Эти деньги должны быть потрачены на возмещение убытков из-за пустых стадионов во время пандемии.

Кто недоволен?

Очень многие, начиная от болельщиков и заканчивая большими функционерами. Так, например, УЕФА уже ответил, что клубы, заявившиеся в новый турнир, будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные. К этому заявлению уже присоединились национальные лиги Англии, Испании и Италии.

"Мы не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность. 2

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе.

Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске", - говорится в заявлении УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин ФОТО: AFP/SCANPIX

Осудили создание Суперлиги и в FIFA: "На наш взгляд и в соответствии с нашим уставом, любое футбольное соревнование, будь то национальное, региональное или глобальное, всегда должно отражать основные принципы честности и справедливого финансового перераспределения".

Среди тех, кто не поддержал идею создания нового турнира - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт и многие известные в прошлом игроки.

Что теперь будет?