Re:Check ⟩ Кто и как вводил в заблуждение касательно зарплаты руководителя Бюро вакцинации?

В СМИ широко распространилась новость о том, что главе Бюро вакцинации Эве Юхневиче за 40 дней было выплачено более 10 тысяч евро. Сообщение вводит в заблуждение, так как на самом деле это зарплата "на бумаге" за более чем двухмесячный труд и она соответствует тому, что было обещано еще во время конкурса.
Однако недоразумения возникли из-за того, что представители самого Минздрава распространяли неточную информацию, причем дважды и "в обе стороны" - сначала заявляя, что зарплата выше, затем - что намного ниже, чем на самом деле.
8 апреля портал NRA сообщил, что главе Бюро вакцинации Эве Юхневиче в качестве зарплаты за 40 дней было выплачено 10 397 евро. Источником информации стали документы Минздрава, представленные 1 апреля в Кабинет министров для заседания правительства в связи с включением Бюро вакцинации в Национальную службу здравоохранения (NVD). После критики работы бюро было решено преобразовать его в служебное подразделение. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (A/Par!) признал, что создание бюро в первоначальном формате было ошибочным.
Новость о зарплате за 40 дней перепечатали и другие СМИ, выплаченная сумма обсуждалась в социальных сетях. Спустя несколько дней вопрос финансирования сектора здравоохранения для смягчения последствий Covid-19 обсуждался на заседании комиссии Сейма по общественным расходам и ревизии. На "не вполне приятную" информацию, прозвучавшую в обществе, обратил внимание и руководитель комиссии, депутат Каспар Гиргенс (избранный от KPV LV), попросив представителя Минздрава объяснить, как можно получить такую сумму за 40 дней.
На встрече директор департамента кадров и документооборота Минздрава Байба Браслиня ответила, что информация, вероятно, была взята без учета того, что в заработную плату включены налоги и взносы работодателя на обязательное государственное социальное страхование. "Скорее, это неверно отображено с математической точки зрения", - сказала Браслиня, отметив, что "скорее всего, треть этой суммы должна быть вычтена".
В приложении к проекту приказа, представленному в Кабинет министров, видно, что Браслиня не права и VSAOI должен быть добавлен к упомянутым 10 397 евро. Таким образом, вместе с обязательными взносами рассчитанное вознаграждение составляет 12 849 евро.
Re:Check обратилась за разъяснениями в министерство. Руководитель отдела коммуникаций Минздрава Оскар Шнайдерс признал, что в обоих случаях информация была предоставлена неверно.
А именно, социальные отчисления еще должны быть добавлены, но начисленное вознаграждение рассчитано за 45 рабочих дней, а не за 40 дней, как само министерство ошибочно указало в поданных в правительство документах. Упомянутые 10 397 евро - это заработная плата Юхневичи "на бумаге", то есть до вычета налогов за период с 25 января по 28 марта, то есть немногим более двух месяцев. Никаких надбавок за этот период не было, а вознаграждение соответствует ранее запланированной и публично указанной сумме - 4905 евро в месяц до уплаты налогов. Правительство на зарплату и другие расходы десяти сотрудников офиса выделило около 640 тысяч евро в год.
Тогда в ведомстве пояснили, что установлением более высокой заработной платы, чем предусмотрено в единой системе оплаты труда в госуправлении, предполагалось привлечь профессионалов высокого уровня.
4905 евро в месяц - это немного меньше, чем получает премьер-министр, примерно на 200 евро больше, чем получает министр, и примерно на 800 евро больше, чем депутат Сейма, возглавляющий комиссию.
Вознаграждение структурного подразделения вакцинационного проекта до и после включения в единую систему оплаты труда:
Зарплата (Кабмин 655)*
Зарплата (Закон о вознаграждении)**
Руководитель проекта
4905
1917
Координатор проекта
4247
1647
Координатор логистики
4247
1647
Координатор ИТ
4247
2264
Координатор коммуникации
4247
1647
Ассистент координатора коммуникации
2108
1190
Консультант по коммуникации
3300
1382
Специалист по координации
2729
1382
Секретарь-ассистент
1577
1093
Специалист по координации
2446
1382
Решение упразднить бюро как структурное подразделение Минздрава и включить в NVD также означало снижение вознаграждения. Информация, предоставленная Министерством здравоохранения комиссии Сейма, показывает, что размер вознаграждения в зависимости от должности снижен примерно в 2-2,5 раза. Ранее Павлютс допускал, что падение зарплат сотрудников проекта вакцинации может быть компенсировано надбавками.