Re:Check ⟩ Кто и как вводил в заблуждение касательно зарплаты руководителя Бюро вакцинации?

Однако недоразумения возникли из-за того, что представители самого Минздрава распространяли неточную информацию, причем дважды и "в обе стороны" - сначала заявляя, что зарплата выше, затем - что намного ниже, чем на самом деле.

8 апреля портал NRA сообщил, что главе Бюро вакцинации Эве Юхневиче в качестве зарплаты за 40 дней было выплачено 10 397 евро. Источником информации стали документы Минздрава, представленные 1 апреля в Кабинет министров для заседания правительства в связи с включением Бюро вакцинации в Национальную службу здравоохранения (NVD). После критики работы бюро было решено преобразовать его в служебное подразделение. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (A/Par!) признал, что создание бюро в первоначальном формате было ошибочным.

Новость о зарплате за 40 дней перепечатали и другие СМИ, выплаченная сумма обсуждалась в социальных сетях. Спустя несколько дней вопрос финансирования сектора здравоохранения для смягчения последствий Covid-19 обсуждался на заседании комиссии Сейма по общественным расходам и ревизии. На "не вполне приятную" информацию, прозвучавшую в обществе, обратил внимание и руководитель комиссии, депутат Каспар Гиргенс (избранный от KPV LV), попросив представителя Минздрава объяснить, как можно получить такую ​​сумму за 40 дней.

На встрече директор департамента кадров и документооборота Минздрава Байба Браслиня ответила, что информация, вероятно, была взята без учета того, что в заработную плату включены налоги и взносы работодателя на обязательное государственное социальное страхование. "Скорее, это неверно отображено с математической точки зрения", - сказала Браслиня, отметив, что "скорее всего, треть этой суммы должна быть вычтена".

ФОТО: Минздрав указал в таблице, что руководитель бюро получила зарплату за 40 дней. Теперь Минздрав говорит - это ошибка, и на самом деле она проработала 45 рабочих дней. Данные: Минздрав

В приложении к проекту приказа, представленному в Кабинет министров, видно, что Браслиня не права и VSAOI должен быть добавлен к упомянутым 10 397 евро. Таким образом, вместе с обязательными взносами рассчитанное вознаграждение составляет 12 849 евро.

Re:Check обратилась за разъяснениями в министерство. Руководитель отдела коммуникаций Минздрава Оскар Шнайдерс признал, что в обоих случаях информация была предоставлена ​​неверно.

А именно, социальные отчисления еще должны быть добавлены, но начисленное вознаграждение рассчитано за 45 рабочих дней, а не за 40 дней, как само министерство ошибочно указало в поданных в правительство документах. Упомянутые 10 397 евро - это заработная плата Юхневичи "на бумаге", то есть до вычета налогов за период с 25 января по 28 марта, то есть немногим более двух месяцев. Никаких надбавок за этот период не было, а вознаграждение соответствует ранее запланированной и публично указанной сумме - 4905 евро в месяц до уплаты налогов. Правительство на зарплату и другие расходы десяти сотрудников офиса выделило около 640 тысяч евро в год.

Тогда в ведомстве пояснили, что установлением более высокой заработной платы, чем предусмотрено в единой системе оплаты труда в госуправлении, предполагалось привлечь профессионалов высокого уровня.

4905 евро в месяц - это немного меньше, чем получает премьер-министр, примерно на 200 евро больше, чем получает министр, и примерно на 800 евро больше, чем депутат Сейма, возглавляющий комиссию.

Вознаграждение структурного подразделения вакцинационного проекта до и после включения в единую систему оплаты труда:

Зарплата (Кабмин 655)* Зарплата (Закон о вознаграждении)** Руководитель проекта 4905 1917 Координатор проекта 4247 1647 Координатор логистики 4247 1647 Координатор ИТ 4247 2264 Координатор коммуникации 4247 1647 Ассистент координатора коммуникации 2108 1190 Консультант по коммуникации 3300 1382 Специалист по координации 2729 1382 Секретарь-ассистент 1577 1093 Специалист по координации 2446 1382