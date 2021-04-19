Пн, 19.04.2021
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Ян Гамачек, глава МВД Чехии

Re:Check ⟩ Кто и как вводил в заблуждение касательно зарплаты руководителя Бюро вакцинации?

ФОТО: Re:baltica

​В СМИ широко распространилась новость о том, что главе Бюро вакцинации Эве Юхневиче за 40 дней было выплачено более 10 тысяч евро. Сообщение вводит в заблуждение, так как на самом деле это зарплата "на бумаге" за более чем двухмесячный труд и она соответствует тому, что было обещано еще во время конкурса. 

Однако недоразумения возникли из-за того, что представители самого Минздрава распространяли неточную информацию, причем дважды и "в обе стороны" - сначала заявляя, что зарплата выше, затем - что намного ниже, чем на самом деле.

8 апреля портал NRA сообщил, что главе Бюро вакцинации Эве Юхневиче в качестве зарплаты за 40 дней было выплачено 10 397 евро. Источником информации стали документы Минздрава, представленные 1 апреля в Кабинет министров для заседания правительства в связи с включением Бюро вакцинации в Национальную службу здравоохранения (NVD). После критики работы бюро было решено преобразовать его в служебное подразделение. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (A/Par!) признал, что создание бюро в первоначальном формате было ошибочным.

Новость о зарплате за 40 дней перепечатали и другие СМИ, выплаченная сумма обсуждалась в социальных сетях. Спустя несколько дней вопрос финансирования сектора здравоохранения для смягчения последствий Covid-19 обсуждался на заседании комиссии Сейма по общественным расходам и ревизии. На "не вполне приятную" информацию, прозвучавшую в обществе, обратил внимание и руководитель комиссии, депутат Каспар Гиргенс (избранный от KPV LV), попросив представителя Минздрава объяснить, как можно получить такую ​​сумму за 40 дней.

На встрече директор департамента кадров и документооборота Минздрава Байба Браслиня ответила, что информация, вероятно, была взята без учета того, что в заработную плату включены налоги и взносы работодателя на обязательное государственное социальное страхование. "Скорее, это неверно отображено с математической точки зрения", - сказала Браслиня, отметив, что "скорее всего, треть этой суммы должна быть вычтена".

ФОТО: Минздрав указал в таблице, что руководитель бюро получила зарплату за 40 дней. Теперь Минздрав говорит - это ошибка, и на самом деле она проработала 45 рабочих дней. Данные: Минздрав

В приложении к проекту приказа, представленному в Кабинет министров, видно, что Браслиня не права и VSAOI должен быть добавлен к упомянутым 10 397 евро. Таким образом, вместе с обязательными взносами рассчитанное вознаграждение составляет 12 849 евро.

Re:Check обратилась за разъяснениями в министерство. Руководитель отдела коммуникаций Минздрава Оскар Шнайдерс признал, что в обоих случаях информация была предоставлена ​​неверно.

А именно, социальные отчисления еще должны быть добавлены, но начисленное вознаграждение рассчитано за 45 рабочих дней, а не за 40 дней, как само министерство ошибочно указало в поданных в правительство документах. Упомянутые 10 397 евро - это заработная плата Юхневичи "на бумаге", то есть до вычета налогов за период с 25 января по 28 марта, то есть немногим более двух месяцев. Никаких надбавок за этот период не было, а вознаграждение соответствует ранее запланированной и публично указанной сумме - 4905 евро в месяц до уплаты налогов. Правительство на зарплату и другие расходы десяти сотрудников офиса выделило около 640 тысяч евро в год.

Тогда в ведомстве пояснили, что установлением более высокой заработной платы, чем предусмотрено в единой системе оплаты труда в госуправлении, предполагалось привлечь профессионалов высокого уровня.

4905 евро в месяц - это немного меньше, чем получает премьер-министр, примерно на 200 евро больше, чем получает министр, и примерно на 800 евро больше, чем депутат Сейма, возглавляющий комиссию.

Вознаграждение структурного подразделения вакцинационного проекта до и после включения в единую систему оплаты труда:

 Зарплата (Кабмин 655)*Зарплата (Закон о вознаграждении)**
Руководитель проекта49051917
Координатор проекта42471647
Координатор логистики42471647
Координатор ИТ42472264
Координатор коммуникации42471647
Ассистент координатора коммуникации21081190
Консультант по коммуникации33001382
Специалист по координации27291382
Секретарь-ассистент15771093
Специалист по координации24461382

Решение упразднить бюро как структурное подразделение Минздрава и включить в NVD также означало снижение вознаграждения. Информация, предоставленная Министерством здравоохранения комиссии Сейма, показывает, что размер вознаграждения в зависимости от должности снижен примерно в 2-2,5 раза. Ранее Павлютс допускал, что падение зарплат сотрудников проекта вакцинации может быть компенсировано надбавками.

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