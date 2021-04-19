В Литве выявлено 592 новых случая Covid-19, в Эстонии - 228
Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 592. В Эстонии за сутки выявлено 228 новых случаев коронавируса.
Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 592. В Эстонии за сутки выявлено 228 новых случаев коронавируса.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 592 новых случая коронавируса, скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.
Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 234 232 случая Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3770 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7639 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2796 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 228 тестов (8,2%), скончались шесть человек с коронавирусом.
В больницах Эстонии находятся 467 человек с коронавирусом.