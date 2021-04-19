В Зиепниеккалнсе снова образовалась яма: в том году ее залатали почти за 19 000 евро

RUS TVNET уже сообщал, что эта яма впервые появилась 12 июня 2020 года. И в нее провалилась машина. Яма была глубиной в несколько метров. Муниципалитет отметил, что ее появление было вызвано устаревшей системой отвода дождевой воды, т. е. во время грозы в столице прошли сильные дожди, давление воды способствовало выщелачиванию, что и привело к обрушению.