Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии
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В Зиепниеккалнсе снова образовалась яма: в том году ее залатали почти за 19 000 евро

ФОТО: paul rushton/Shutterstock.

В Риге на улице Эбельмуйжас в Зиепниеккалнсе снова образовалась яма, которую в прошлом году самоуправление залатало почти за 19 000 евро.

Согласно информации в соцсетях, в яму уже угодила одним колесом машина.

RUS TVNET уже сообщал, что эта яма впервые появилась 12 июня 2020 года. И в нее провалилась машина. Яма была глубиной в несколько метров. Муниципалитет отметил, что ее появление было вызвано устаревшей системой отвода дождевой воды, т. е. во время грозы в столице прошли сильные дожди, давление воды способствовало выщелачиванию, что и привело к обрушению.

Однако в эти дни в Риге дождя не было. Согласно информации на meteo.lv, в субботу, воскресенье и понедельник в Риге выпало ноль миллиметров осадков.

В прошлом году на латание ямы была подготовлена ​​смета в размере более 18 800 евро.

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