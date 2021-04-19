В Зиепниеккалнсе снова образовалась яма: в том году ее залатали почти за 19 000 евро
В Риге на улице Эбельмуйжас в Зиепниеккалнсе снова образовалась яма, которую в прошлом году самоуправление залатало почти за 19 000 евро.
В Риге на улице Эбельмуйжас в Зиепниеккалнсе снова образовалась яма, которую в прошлом году самоуправление залатало почти за 19 000 евро.
Согласно информации в соцсетях, в яму уже угодила одним колесом машина.
RUS TVNET уже сообщал, что эта яма впервые появилась 12 июня 2020 года. И в нее провалилась машина. Яма была глубиной в несколько метров. Муниципалитет отметил, что ее появление было вызвано устаревшей системой отвода дождевой воды, т. е. во время грозы в столице прошли сильные дожди, давление воды способствовало выщелачиванию, что и привело к обрушению.
Однако в эти дни в Риге дождя не было. Согласно информации на meteo.lv, в субботу, воскресенье и понедельник в Риге выпало ноль миллиметров осадков.
В прошлом году на латание ямы была подготовлена смета в размере более 18 800 евро.
🇱🇻 Vakar Ēbeļmuižas ielā #Ziepniekkalns #Rīga #Latvija bedrē iebruka mašīna. Tā ir tā pati vieta, kur mašīna iebruka pagājušā gada 12. jūnijā.— BreakingLV (@breakinglv) April 19, 2021
📸 Aleksandrs Grišinshttps://t.co/Ol7AbVNVGr pic.twitter.com/3B3Nw09zUg