"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью
Футбольный клуб "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
Футбольный клуб "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
В сообщении сказано, что вместе с 58-летним Моуринью клуб покинут его помощники Жоау Сакраменту, Нуну Сантуш, Карлос Лалин и Джованни Керра.
"Жозе и его тренерский штаб были с нами в самое сложное для клуба время. Жозе - настоящий профессионал, который продемонстрировал невероятную стойкость во время пандемии. С профессиональной точки зрения мне понравилось работать с ним, и я сожалею, что не все сложилось так, как мы оба предполагали. Мы всегда будем рады видеть его здесь и хотим поблагодарить его и его штаб за их вклад", - говорится в заявлении президента клуба Дэниэла Леви.
В данный момент "Тоттенхэм" занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги и рискует не попасть в четвёрку сильнейших, оставшись без Лиги чемпионов в следующем сезоне.
В последних шести матчах "Тоттенхэм" одержал лишь одну победу и выбыл из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, уступив загребскому "Динамо".
Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. До этого Моуринью работал в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реале", "Интере" и "Порту".