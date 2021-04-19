"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью

"Жозе и его тренерский штаб были с нами в самое сложное для клуба время. Жозе - настоящий профессионал, который продемонстрировал невероятную стойкость во время пандемии. С профессиональной точки зрения мне понравилось работать с ним, и я сожалею, что не все сложилось так, как мы оба предполагали. Мы всегда будем рады видеть его здесь и хотим поблагодарить его и его штаб за их вклад", - говорится в заявлении президента клуба Дэниэла Леви.