Думаете привиться от коронавируса? Вот что вам нужно знать

Что касается новых мутаций вируса - возможно, в какой-то момент существующие вакцины частично или даже полностью потеряют эффективность, но на момент написания этого текста все зарегистрированные препараты обеспечивают от вируса эффективную защиту.

Что нужно делать после прививки? Что можно, а что нельзя?

После введения вакцины какое-то время нужно провести под наблюдением врачей - на всякий случай, чтобы исключить возможность опасной аллергической реакции. Однако даже после этого лучше не садиться за руль до конца дня.

Вопреки расхожему мнению, полный отказ от спиртного на пару недель после вакцинации не входит в список требований. Врачи лишь советуют по возможности воздержаться от выпивки пару дней сразу после укола, поскольку алкоголь в крови препятствует формированию иммунитета от любой болезни. После этого можно вернуться в обычный режим (главное - не злоупотреблять).

Остальные рекомендации также практически не отличаются от тех, что врачи дают после любой прививки. Один-два дня лучше не мочить и не тереть место инъекции, на несколько дней нужно снизить физические (а по возможности и эмоциональные) нагрузки. И в целом не забывать о том, что временно ваш организм может быть немного ослаблен: избегать переохлаждения или перегревания (скажем, в бане или сауне), а также продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

ФОТО: EPA

Какие побочные эффекты возможны?

Большинство людей переносят прививку без особых симптомов: возможна легкая слабость, боль, покраснение или припухлость в месте укола, легкий дискомфорт в мышцах, иногда повышение температуры, гораздо реже - легкий озноб, тошнота, возможно небольшое увеличение лимфоузлов.

Всё это - абсолютно нормальные реакции при формировании иммунитета. Опасности для окружающих в это время вакцинированный не представляет.

Температуру до 38 градусов советуют не сбивать. Если она поднялась выше, можно принять жаропонижающее, которое вы обычно используете при простуде, лучше всего парацетамол. В редких случаях лихорадка может продолжаться два-три дня.

Серьезные побочные эффекты наблюдаются исключительно редко. Скажем, признаки тромбоза, согласно последним исследованиям, проявляются у 4-5 человек из каждого миллиона получивших прививку (0,0005%) - против 39 случаев на каждый миллион непривитых пациентов, переболевших коронавирусом.

Таким образом, по предварительным данным, прививка снижает риск связанного с коронавирусом тромбоза (инфекция, как мы помним, докатится до всех) примерно в 8 раз.

Когда можно считать, что вирус мне больше не страшен?

Почти все вакцины от коронавируса, доступные на сегодняшний день (за исключением Johnson&Johnson и "легкой" версии "Спутника"), предусматривают двухразовое введение. Это значит, что через какое-то время после первого укола вам нужно будет сделать второй, чтобы усилить защитный эффект.