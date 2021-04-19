Авария унесла жизнь первого в этом году мотоциклиста. Второй участник ДТП был пьян

В воскресенье незадолго до 18 часов в волости Рудзату Ливанского края произошло столкновение мотоцикла Yamaha YZF и автомобиля Audi A4. В результате аварии водитель мотоцикла - мужчина 1979 года рождения - скончался на месте происшествия.

Это первое в этом году ДТП в Латвии, в котором погибает водитель мотоцикла. Стоит помнить, что мотоцикл, по сравнению с автомобилем, двигается быстрее и поэтому его сложнее заметить другим участникам движения. Стражи порядка призывают всех участников движения быть ответственными, осторожными, а также терпимыми, и помнить о взаимном уважении на дороге.