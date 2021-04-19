Пн, 19.04.2021
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Авария унесла жизнь первого в этом году мотоциклиста. Второй участник ДТП был пьян

Иллюстративное фото ФОТО: Kekyalyaynen/shutterstock.com

В воскресенье в результате столкновения с управляемым пьяным водителем автомобилем погиб мотоциклист. Это первый случай смерти мотоциклиста в результате ДТП в этом году, сообщает агентство LETA.

В воскресенье незадолго до 18 часов в волости Рудзату Ливанского края произошло столкновение мотоцикла Yamaha YZF и автомобиля Audi A4. В результате аварии водитель мотоцикла - мужчина 1979 года рождения - скончался на месте происшествия.

В ходе проверки выяснилось, что водитель Audi A4 - мужчина 2001 года рождения - сел за руль с 3,3 промилле алкоголя. Начат уголовный процесс.

Это первое в этом году ДТП в Латвии, в котором погибает водитель мотоцикла. Стоит помнить, что мотоцикл, по сравнению с автомобилем, двигается быстрее и поэтому его сложнее заметить другим участникам движения. Стражи порядка призывают всех участников движения быть ответственными, осторожными, а также терпимыми, и помнить о взаимном уважении на дороге.

Всего за прошедшие сутки в авариях пострадали 12 человек, один погиб.

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