Пн, 19.04.2021
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Лариса Симонова, чей отец умер в больнице

В Зиепниеккалнсе машина сбила ребенка и уехала. Полиция ищет свидетелей

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Риге, в Зиепниеккалнсе, в понедельник днем неустановленный автомобиль зацепил ребенка и уехал с места происшествия, узнал портал TVNET в Госполиции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Телтс и Улманя гатве.

Полиция получила вызов на место происшествия в 14:04. Согласно предварительной информации, неустановленный пока водитель на своем автомобиле зацепил несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, позвонив по номеру 110.

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