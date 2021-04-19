В Зиепниеккалнсе машина сбила ребенка и уехала. Полиция ищет свидетелей
В Риге, в Зиепниеккалнсе, в понедельник днем неустановленный автомобиль зацепил ребенка и уехал с места происшествия, узнал портал TVNET в Госполиции.
В Риге, в Зиепниеккалнсе, в понедельник днем неустановленный автомобиль зацепил ребенка и уехал с места происшествия, узнал портал TVNET в Госполиции.
ДТП произошло на перекрестке улиц Телтс и Улманя гатве.
Полиция получила вызов на место происшествия в 14:04. Согласно предварительной информации, неустановленный пока водитель на своем автомобиле зацепил несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего доставили в медучреждение.
Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, позвонив по номеру 110.
🇱🇻 Vienības gatvē #Ziepniekkalns #Rīga #Latvija notriekts bērns. Vainīgais aizbraucis no negadījuma vietas. Cietušais nogādāts slimnīcā ar kājas traumu.— BreakingLV (@breakinglv) April 19, 2021
📸 Vladislavs Zvončuks pic.twitter.com/OAe2bsXS8R