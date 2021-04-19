"Покушение" на Александра Лукашенко и "мятеж": что происходит и что известно
В последние дни в Беларуси разворачивается сюжет о якобы имевшем место заговоре против Лукашенко, который раскрыло КГБ. Вот что произошло и как разворачивается история.
В последние дни в Беларуси разворачивается сюжет о якобы имевшем место заговоре против Лукашенко, который раскрыло КГБ. Вот что произошло и как разворачивается история.
17 апреля Лукашенко заявил, что "ФБР или ЦРУ" готовили покушение на него через задержанных в Москве политолога Александра Федуту и юриста Юрия Зенковича. Почти одновременно с его заявлениями на государственном телеканале начали крутить заранее снятый 7-минутный телесюжет про "заговорщиков" и "попытку мятежа". Чуть позже глава КГБ Беларуси рассказал в телеэфире подробности, а ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве.
По последним данным, Зенковичу, Федуте и Костусеву грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что против фигурантов дела о "перевороте" возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса Беларуси ("Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем"). По его утверждению, задержанные по делу сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Допустили ли к ним адвокатов и в каких условиях проходят допросы - не сообщается.
Кто они - семь "мятежников"?
В качестве доказательство по телевидению крутили сюжет, где семь человек в зум-конференции обсуждали ситуацию в Беларуси и возможные варианты ее решения. "Наша Нива" рассказывает о том, кто такой якобы "главный заговорщик" - Юрий Зенкович. Американский адвокат Зенкович выглядит человеком, который наименее способен стать лидером чего-либо - он даже лидером небольших эмиграционных центров или Партии БНФ не стал. Любил громкие, скандальные заявления. И именно его обвинили в попытке организации "военного переворота" - в контакте с высокопоставленными силовиками, пишет "НН".
Вот краткие биографии семи человек, которых обвинили в подготовке покушения на Лукашенко. 56-летний Александр Федута, которого задержали в Москве одновременно в Зенковичем, политтехнолог, литературовед-пушкинист. В 1994 был в команде Лукашенко, после победы работал с ним. затем ушел, после выборов 2010 года уже задерживался КГБ за работу на оппозиционного кандидата в президенты.
Один из семерых "заговорщиков" Павел Кулаженко прокомментировал Еврорадио скрин с Zoom-конференции, которую госпропаганда использует как доказательство. По словам бывшего омоновца, это был "обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков".
Реакции на заявления
Штаб Светланы Тихановской отреагировал на заявление Александра Лукашенко о том, что на него готовилось покушение. Там заявили, что информация имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США.
Госдепартамент США назвал "абсолютно ложными" заявления Лукашенко о причастности Штатов к попытке его устранения. При этом США готовы оказать консульскую помощь гражданину США Юрию Зенковичу, которые задержан по подозрению в подготовке переворота в Беларуси.
Вслед за США и Польша опровергла утверждение Федеральной службы безопасности России о причастности к подготовке покушения на Александра Лукашенко. "Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко", - заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерски.
В сенсационных сообщениях про "вооруженный мятеж" и планы убийства Лукашенко много странного. О ряде противоречий и нестыковок пишет политолог Валерий Карбалевич.
Политолог о заговоре гуманитариев, "детях в подвале" и подставных генералах
"Во все времена и во всем мире военные перевороты совершаются военными или сотрудниками спецслужб. То есть какие-то воинские формирования, люди с оружием. В нашем случае о вооруженном перевороте говорят абсолютно мирные люди, никак не связанные с военными: литературный критик и публицист Александр Федута, американский юрист Юрий Зенкович и лидер БНФ Рыгор Костусев. Плюс американские граждане (бывшие белорусы) философ Александр Перепечко, тренер Павел Кулаженко, психиатр Дмитрий Щигельский. Правда, на дальнем плане фигурирует Игорь Макар, но он уволился из МВД Беларуси еще в середине 2000-х в звании старшего лейтенанта", - пишет эксперт.
В сообщении ФСБ России отмечается, что эти заговорщики якобы встречались в Москве с "белорусскими генералами", чтобы обсудить госпереворот. "Почему генералы, пусть и подставные, согласились обсуждать план переворота с американским юристом и белорусским литературоведом? Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план", - отмечает Карбалевич.
Должно быть, чтобы подогреть страсти, появился сюжет о детях Лукашенко, продолжает Карбалевич. В видеофильме ОНТ рассказывается о планах заговорщиков "уничтожить президента, его семью и детей". А сам Лукашенко сказал немного иначе: "В планах - захват ребенка, одного, другого, как получится… "посадим в подвал", кстати, в Гомельской области и подвал подготовили".
"Так убить или в подвал посадить? Почему в подвал, да еще в Гомельской области? Рассказ о детях в подвале как-то подрывает весь трагический пафос этой истории", - замечает политолог.
Сначала Лукашенко говорит: "Мы задержали группу" (имеется в виду заговорщиков). "Затем, по его словам, выясняется, что "задержано несколько групп", были связи с "другими террористическими формированиями". Так вы как-то определитесь, сколько было групп", - пишет Карбалевич.
В сообщении ФСБ России говорится о планах "военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию" цветных революций "с привлечением местных и украинских националистов". "Здесь каждый тезис вызывает вопросы", - считает эксперт:
"Во-первых, "военный переворот" и сценарии "цветных революций" - вещи несовместимые. Классическая цветная революция - это мирная революция. Тут либо то, либо другое. А в одном флаконе - странная нелогичная смесь.
Во-вторых, переворот якобы спланировали местные националисты. Ну а кто еще? Конечно же, одни русофобы, враги интеграции с Россией. Как местные националисты из Партии БНФ, как правило, интеллигенты, могут совершить военный переворот?.
И в-третьих, как же без "украинских националистов"? Их ФСБ видит на каждом углу".
Валерий Карбалевич отмечает еще одно несоответствие - в сроках якобы планировавшегося мятежа.
"ОНТ утверждает, что переворот планировался на июнь или июль. А в сообщении ФСБ говорится, что переворот собирались осуществить в Минске 9 мая во время Парада Победы. Но они, должно быть, очень спешили сообщить народу о раскрытом заговоре. Если ставится задача оглушить, то тут не до чистоты жанра", - заключает политолог.