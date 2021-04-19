"Покушение" на Александра Лукашенко и "мятеж": что происходит и что известно

17 апреля Лукашенко заявил, что "ФБР или ЦРУ" готовили покушение на него через задержанных в Москве политолога Александра Федуту и юриста Юрия Зенковича. Почти одновременно с его заявлениями на государственном телеканале начали крутить заранее снятый 7-минутный телесюжет про "заговорщиков" и "попытку мятежа". Чуть позже глава КГБ Беларуси рассказал в телеэфире подробности, а ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве.

По последним данным, Зенковичу, Федуте и Костусеву грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что против фигурантов дела о "перевороте" возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса Беларуси ("Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем"). По его утверждению, задержанные по делу сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Допустили ли к ним адвокатов и в каких условиях проходят допросы - не сообщается.

Кто они - семь "мятежников"?

В качестве доказательство по телевидению крутили сюжет, где семь человек в зум-конференции обсуждали ситуацию в Беларуси и возможные варианты ее решения. "Наша Нива" рассказывает о том, кто такой якобы "главный заговорщик" - Юрий Зенкович. Американский адвокат Зенкович выглядит человеком, который наименее способен стать лидером чего-либо - он даже лидером небольших эмиграционных центров или Партии БНФ не стал. Любил громкие, скандальные заявления. И именно его обвинили в попытке организации "военного переворота" - в контакте с высокопоставленными силовиками, пишет "НН".

Вот краткие биографии семи человек, которых обвинили в подготовке покушения на Лукашенко. 56-летний Александр Федута, которого задержали в Москве одновременно в Зенковичем, политтехнолог, литературовед-пушкинист. В 1994 был в команде Лукашенко, после победы работал с ним. затем ушел, после выборов 2010 года уже задерживался КГБ за работу на оппозиционного кандидата в президенты.

Один из семерых "заговорщиков" Павел Кулаженко прокомментировал Еврорадио скрин с Zoom-конференции, которую госпропаганда использует как доказательство. По словам бывшего омоновца, это был "обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков".

Реакции на заявления

Штаб Светланы Тихановской отреагировал на заявление Александра Лукашенко о том, что на него готовилось покушение. Там заявили, что информация имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США.

Госдепартамент США назвал "абсолютно ложными" заявления Лукашенко о причастности Штатов к попытке его устранения. При этом США готовы оказать консульскую помощь гражданину США Юрию Зенковичу, которые задержан по подозрению в подготовке переворота в Беларуси.