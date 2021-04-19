В Эстонии игравшего на железной дороге двухлетнего ребенка сбил товарный поезд

По словам пресс-секретаря полиции, пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, сразу после аварии ребенок был в сознании.

Эдгар Талпсепп, живущий в непосредственной близости от места происшествия, сказал Virumaa Teataja, что он не видел происшествия, он только услышал крик, после чего побежал на место происшествия.

Насколько ему известно, пострадавшая - младшая дочь в многодетной семье, живущей по другую сторону железной дороги, и во время аварии ее сопровождал кто-то из ее братьев и сестер. 9

Железнодорожное движение было приостановлено. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены. Полиция напоминает всем, что нужно проявлять особую осторожность на железной дороге и вокруг нее.