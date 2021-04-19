Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

В Эстонии игравшего на железной дороге двухлетнего ребенка сбил товарный поезд

Сегодня около 14.50 в полицию Эстонии поступило сообщение о происшествии на железнодорожном переезде Сонда. Находившегося рядом с железной дорогой двухлетнего ребенка сбил товарный поезд, направлявшийся в Тапа, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Virumaa Teataja.

По словам пресс-секретаря полиции, пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, сразу после аварии ребенок был в сознании. 

Эдгар Талпсепп, живущий в непосредственной близости от места происшествия, сказал Virumaa Teataja, что он не видел происшествия, он только услышал крик, после чего побежал на место происшествия.

Насколько ему известно, пострадавшая - младшая дочь в многодетной семье, живущей по другую сторону железной дороги, и во время аварии ее сопровождал кто-то из ее братьев и сестер. 

Железнодорожное движение было приостановлено. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены. Полиция напоминает всем, что нужно проявлять особую осторожность на железной дороге и вокруг нее.

На месте происшествия находились двое полицейских, которые не поделились комментариями. 

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