"Динамо" продлило контракты с четырьмя игроками

34-летний Сотниекс в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышел на лёд в 26 матчах, в которых отдал 4 результативные передачи, заработал 4 штрафных минуты при показателе полезности "-12".

Сотниекс выступает за рижское "Динамо" на протяжении 11 сезонов. Всего в регулярном чемпионате КХЛ защитник провёл 580 матчей, в которых заработал 90 (26+64) очков.

23-летний Зиле в минувшем сезоне вышел на лёд в 44 матчах и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности "-9". Всего в КХЛ защитник провёл 197 матчей, в которых набрал 28 (6+22) очков.

22-летний Берзиньш набрал 4 (2+2) очка в 45 играх минувшего сезона при полезности "-6". Всего в составе "Динамо" в КХЛ нападающий вышел на лёд в 129 матчах и набрал 11 (7+4) очков.

26-летний Елисеев отметился 2 (1+1) баллами в 15 матчах при полезности "-1". В составе рижского "Динамо" нападающий в КХЛ сыграл в 66 матчах, в которых заработал 9 (4+5) очков.