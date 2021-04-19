Кариньш: вопросы, касающиеся ограничений, будут рассмотрены на следующей неделе

На вопрос о том, будут ли в связи с ростом заболеваемости ужесточены ограничения, Кариньш ответил отрицательно, но подчеркнул, что правительство продолжит внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.

Премьер добавил, что вопросы, касающиеся ограничений, планируется рассмотреть на заседании правительства на следующей неделе.

Как сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19.