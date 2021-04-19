Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Кариньш: вопросы, касающиеся ограничений, будут рассмотрены на следующей неделе

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ministru kabinets / Government of Latvia

На этой неделе не планируется принимать решений об ограничениях в связи с Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания по сотрудничеству коалиции.

На вопрос о том, будут ли в связи с ростом заболеваемости ужесточены ограничения, Кариньш ответил отрицательно, но подчеркнул, что правительство продолжит внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.

Премьер добавил, что вопросы, касающиеся ограничений, планируется рассмотреть на заседании правительства на следующей неделе.

Как сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, уже вторую неделю подряд по всей Латвии фиксируется рост заболеваемости Covid-19.

На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания.

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