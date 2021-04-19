SPKC: заболеваемость Covid-19 растет по всей Латвии вторую неделю подряд

На прошлой неделе по сравнению с неделей ранее рост заболеваемости составил 6,4%, в среднем в день выявлялось 538 случаев заболевания.

Уже несколько недель сохраняется рост числа доставляемых в больницы пациентов, на прошлой неделе ежедневно госпитализировался 61 пациент с Covid-19.

Арая подчеркнула, что рост заболеваемости отмечается во всех регионах Латвии.

Согласно данным за последние две недели, показатели заболеваемости растут почти во всех возрастных группах, за исключением пожилых людей старше 70 лет.

Продолжает сохраняться рост заболеваемости в возрастных группах от 10 до 19 лет и от 20 до 29 лет, в последние две недели рост заболеваемости наблюдается и в возрастной группе от 40 до 65 лет.

Немного снизился коэффициент репродуктивности Covid-19 - с 1,18 неделей ранее он уменьшился до 1,01.