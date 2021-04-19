Почти половина вчерашних случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 93 новых зараженных, и в целом за 14 дней в столице коронавирусом заболели 2459 человек.

В Елгаве вчера выявлено 13 новых случаев, а за две недели общее число зараженных выросло до 390 жителей.

В Тукумском крае вчера было зарегистрировано восемь новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе и Огрском крае - по шесть, в Лиепае и Яунпилсском крае - по пять. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки выявлено меньшее число случаев.

За две недели наибольшее количество заболевших в Риге - 2459, в Елгаве - 390, в Даугавпилсе - 306, в Огрском крае - 214, в Резекне - 178, в Юрмале - 175, в Лиепае - 157, в Саласпилсском крае - 134, в Кекавском крае - 121, в Гулбенском и Резекненском краях - по 115 жителей. В то же время в Алсунгском, Балтинавском, Неретском, Ройском и Руцавском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19.

В целом по Латвии показатель кумулятивной двухнедельной заболеваемости составляет 383,3 случая на 100 000 жителей.

В 40 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 20 превышен на 50%. 8

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых заболевших 45 - в возрасте от 40 до 49 лет, 37 - в возрасте от 30 до 39 лет, 27 - в возрасте от 60 до 69 лет, а в других возрастных категориях заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 202 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Умершие входили в возрастные категории от 50 до 79 лет. За время пандемии в Латвии умерли 2056 больных Covid-19.

В воскресенье, 18 апреля, тест на Сovid-19 сдали 2683 человека, доля положительных результатов составила 7,5%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 111 536 человек.

Уже более недели 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 продолжает расти. Вчера он увеличился с 378,9 до 383,3 случая на 100 000 жителей. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели Covid-19 в стране заболели 7312 человек.

За прошедшие сутки в латвийские больницы доставлены 52 пациента с Covid-19, выписан один пациент, таким образом, число больных Covid-19 в стационарах Латвии выросло с 663 в субботу до 702 в воскресенье, сообщает Национальная служба здравоохранения.